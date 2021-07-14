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Известия.ru

Корабли США отправились к берегам Болгарии после завершения маневров с Украиной

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Источник изображения: Фото: U.S. Navy

Официальный представитель минобороны США Джон Кирби в понедельник, 12 июля, проинформировал о том, что после завершения американо-украинских маневров в рамках учений Sea Breeze корабли Шестого флота США отправились к берегам Болгарии. Запись пресс-конференции размещена на сайте Пентагона.

Кирби отметил, что в рамках учений, завершившихся в минувшие выходные, прошло 175 мероприятий.

«Корабли Шестого флота отправились в Болгарию для участия в учениях», — заявил представитель Пентагона.

Ранее, 9 июля, представитель командования учений Sea Breeze капитан ВМС США Стюарт Бауман сообщил, что большая часть кораблей — участников международных учений останется в Черном море еще «на некоторое время» для участия в маневрах в Болгарии. Однако это не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтре.

С 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря прошли ежегодные военно-морские учения Sea Breeze. Их участники отработали боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу. В учениях участвовали 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.

В день начала учений делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями настояла на том, что масштабность и агрессивность Sea Breeze — 2021 в Черном море не способствуют безопасности в регионе.

1 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО Sea Breeze в Черном море являются «провокативной игрой мускулами» и имеют «антироссийский подтекст». По ее мнению, США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния.

При этом в Черноморском флоте России заявили, что контролируют действия кораблей НАТО и других стран, которые участвуют в Sea Breeze — 2021.

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