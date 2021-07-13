Битва асов: одолеет ли Россия истребители-невидимки НАТО? (The National Interest, США)

«Невидимки» НАТО сильнее истребителей России, засидевшейся в 90-х, пишет автор. Ссылаясь на статью российского обозревателя, он отмечает, что Россия медлит с массовым выпуском новейших истребителей Су-57. Между тем в США уже летают сотни F-22 и F-35. Почему мы медлим? Cу-57 стоит 40 миллионов долларов, вот почему. Впрочем, у РФ есть преимущество: она не агрессор, а потому не стремится к превосходству, достаточно, чтобы территорию США и ЕС могли поразить в случае их агрессии хоть несколько наших ракет или бомб.

У России нет такого бюджета, как у США – вот и вся разница.

Россия хвастает, что ее истребитель-невидимка Су-57 лучше американских F-22 и F-35. На что обозреватель Михаил Большаков отвечает практическим доводом: Америка летает уже на сотнях F-22 и F-35, а Россия и вовсе отменила серийное производство Су-57.

Как пишет известный российский сайт, российская военная авиация уступает американской.

Что это - искренний страх или маркетинговый ход, чтобы подтолкнуть российское правительство к покупке истребителя-невидимки, который на самом деле ему не нужен?

Статья появилась на сайте "Взгляд" (Vzglyad), основанный, по слухам, российским предпринимателем в сфере высоких технологий, который якобы научил российское правительство искусству троллинга в социальных сетях. Но оборонной политике правительства статья и близко не льстит.

Вообще Россия хвастает тем, что ее истребитель-невидимка Су-57 лучше американских F-22 и F-35. На что обозреватель Михаил Большаков отвечает практическим доводом: Америка летает уже на сотнях F-22 и F-35, а Россия, наоборот, отменила серийное производство Су-57.

"К концу 2018 года у России нет серийных Су-57, в то время как у США уже выпущено 187 серийных F-22 и более 320 серийных F-35. Иначе говоря, даже если принять на веру утверждения о том, что российские истребители лучше американских, у США эти истребители хотя бы имеются на вооружении. А у России - нет".

Российские ВВС заказали всего дюжину Су-57 - этого хватит на эскадрилью, которая вступит в строй в 2019 году. Зато Россия хвалилась роликами двухмоторных Су-57 (максимальная скорость 2 Мах) с боевых вылетов в Сирии и исполнением фигуры высшего пилотажа. Но до массового производства самолета, который должен придти на замену Су-27 и МиГ-29 времен холодной войны и посостязаться с американскими истребителями-невидимкам F-22 и F-35, еще далеко.

Интересно, что статья "Взгляда" не оспаривает мысль, что Су-57 превосходит своих малозаметных американских собратьев. Критикуется лишь малое количество российских самолетов четвертого поколения (конца холодной войны), таких как Су-30 и Су-35.

"По состоянию на начало 2018 года в ВВС России находится лишь 194 единицы Су-30 различных модификаций и 70 единиц Су-35. Кроме того, неизвестно, сколько из этих машин реально боеготовы. Поэтому в целом, с учетом наличного парка машин четвертого поколения, российские ВВС значительно уступают ВВС США и тем более совокупной авиационной мощи стран НАТО".

Новые самолеты просачиваются малыми партиями по две-три штуки самолетами, что "создает головную боль в части обучения летчиков, а также обслуживания, снабжения и ремонта самих самолетов", отмечает Большаков. "Одновременное выполнение двух противоречащих друг другу задач - и переучивание летчиков на новые машины, и выполнение текущих боевых задач на старых - вносит раздрай и сумятицу в строевые истребительные полки. Кроме того, полки зачастую не знают, когда им поступят хотя бы эти редкие новые машины, и не могут планировать соответствующие кадровые перемещения".

Еще это приводит к тому, что на вооружении в авиационных полках находится сразу по несколько моделей или модификаций, что создает еще больше логистических и эксплуатационных проблем.

Большаков винит в сложившейся ситуации слабые финансы России. С распадом Советского Союза Россия в 1980-х и 1990-х годах сосредоточилась на модернизации самолетов четвертого поколения времен холодной войны вместо разработки моделей пятого поколения вроде того же Су-57. Хотя было произведено несколько сот современных истребителей, многие из них ушли на экспорт иностранным заказчикам, а не военно-воздушным силам России.

Большаков предлагает решение: заказать побольше истребителей - и предается занятной нумерологии, отмечая, что математически (F) 22 + (F) 35 = (Су) 57. Но в этом случае самыми важными цифрами ведают бухгалтеры. Российские чиновники говорят, что серийного производства Су-57 пока не требуется, поскольку истребители четвертого поколения еще боеспособны. А западные аналитики отмечают извечную проблему российской аэрокосмической промышленности: производство надежных реактивных двигателей. Как бы то ни было, факт остается фактом: Су-57 стоит целых 40 миллионов долларов за штуку, это вдвое дешевле F-35, но все равно неподъемный груз для экономики, которая более чем вдесятеро меньше американской.

Майкл Пек (Michael Peck)