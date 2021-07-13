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ТАСС

Эксперимент по выращиванию перца начался на борту МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Dima Zel/Shutterstock/FOTODOM

Астронавт NASA Меган Макартур не пояснила, какой сорт перца планируется выращивать на орбитальной станции

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Эксперимент по выращиванию перца проводится на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила в понедельник в Twitter астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Меган Макартур.

"Эксперимент Plant Habitat-04 стартовал сегодня, - информировала Макартур. - Впервые мы выращиваем перец в космосе, это трудная задача, учитывая долгий период прорастания и вызревания".

Астронавт не пояснила, какой сорт перца планируется выращивать на орбитальной станции. Он "вкусен и является отличным источником витамина C", написала Макартур.

В настоящее время на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также японский астронавт Акихико Хосидэ.

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