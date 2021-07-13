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Известия.ru

«Прогресс МС-17» отработал элементы одновитковой схемы сближения с МКС

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Элементы одновитковой схемы сближения с Международной космической станцией (МКС) были отработаны во время полета корабля «Прогресс МС-17» 2 июля. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили в Роскосмосе.

«В ходе выполнения программы автономного полета корабля специалисты РКК «Энергия» им. С. П. Королева начали отработку элементов перспективной одновитковой схемы автономного сближения с МКС под контролем главной оперативной группы Центра управления полетами РС (российского сегмента — прим. ред) МКС», — отмечается в сообщении корпорации в Twitter.

Отмечается, что такая сверхбыстрая схема сближения позволяет кораблям достичь МКС всего за 90-120 минут после запуска.

2 июля транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к модулю «Поиск» Международной космической станции. Процесс стыковки прошел в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш и космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, находящихся на МКС.


30 июня ракета «Союз-2.1а» успешно справилась с задачей по выведению космического корабля «Прогресс МС-17» с грузами для МКС на околоземную орбиту. Стартовала ракета в этот же день с космодрома Байконур. Это второй запуск российского грузового корабля за текущий год.

В июле прошлого года с космодрома Байконур была запущена к МКС ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15». Стыковка с Международной космической станцией произошла примерно 3 часа 20 минут. Полет проходил по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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