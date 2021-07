Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год

Американское издание "Defense News" опубликовало очередной рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира (Top 100) за 2021 год, основанный на доходах от продаж продукции военного назначения мировыми производителями в 2020 году. В свежий рейтинг, как и в предыдущем году, вошли только две российские компании - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", переместившееся с 17-го на 20-е место, а также АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", переместившееся с 35-го на 42-е место.

Впрочем, достоверность данных рейтинга "Defense News" относительно российских компаний всегда оставалась под вопросом в силу трудности учета оборонного производства российских компаний и предприятий в целом, а в особенности работающих в "стратегических" отраслях ОПК.

Безусловно, на позициях российских компаний в рейтинге (и отсутствии многих из них) сказывается заниженный с 2014-2015 годов обменный курс российского рубля, приводящий к объективному занижению вклада российской промышленности в мировой ВПК. В последние годы на показатели российких компаний также негативно влияет сокращение государственного оборонного заказа, особенно чувствительное в авиастроении. Впрочем, отсутствие в рейтинге АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) остается загадкой. Так, у ОАК в 2020 году общая выручка, согласно ее отчетности, составила 431,9 млрд руб (порядка 6 млрд долл), при этом до 80% (то есть до 4,8 млрд долл) ее пришлось на военный сектор. Таким образом, в теории ОАК могла бы претендовать на 25-26-е места в рейтинге 2021 года - на уровне Rolls-Royce и Safran. Наиболее вероятно, что авторы рейтинга по-прежнему продолжают считать отдельно предприятия и объединения, входящие в эти корпорации.

Впрочем, попавшие в рейтинг АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в целом сохранили свои позиции среди мировых грандов ОПК, несмотря на пандемию ковида, продолжающееся снижение курса рубля и сокращение ГОЗ, что свидетельствует о хорошем устойчивом положении этих российских холдингов.

Традиционно первую пятерку рейтинга составили американские компании, причем на вторую строчку мировой табели о рангах вышла Raytheon Technologies Corporation, сформировавшаяся в результате объединения в апреле 2020 года Raytheon Company (занимала пятое место в рейтинге в 2019 году) и United Technologies Corporation (ранее десятое место), и теперь имеющая суммарный оборот военного производства 42 млрд долл. Первое место традиционно удерживает корпорация Lockheed Martin (в 2020 году объем оборонного производства 62,562 млрд долл). Третьим следует смещенный со второго места Boeing (32,4 млрд долл), за ним идут Northrop Grumman (31,4 млрд долл.) и General Dynamics (29,8 млрд долл.).

Продолжается увеличение в рейтинге числа китайских государственных компаний, хотя вопрос методологии подсчета составителями рейтинга объема их военных производств также остается дискуссионным. В первую десятку попали уже три китайские государственные компании - Aviation Industry Corporation of China (AVIC, 6-е место c показателем 25,469 млрд долл.), China North Industries Group Corporation Limited (более известная как Norinco, 8-е место с показателем 15,249 млрд долл.) и возникшая в результате слияния в 2019 году China Shipbuilding Industry Corporation и China State Shipbuilding Corporation китайская единая государственная судостроительная корпорация China State Shipbuilding Corporation (CSSC, 10-е место с показателем 13,379 млрд долл). На 11-м месте разместилась также китайская государственная аэрокосмическая корпорация China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC, 12,06 млрд долл). А всего в рейтинге 2021 года насчитывается семь китайских корпораций, с объемами военного производства более 8 млрд долл (что наводит на мысль, что меньшие китайские компании и корпорации попросту недоучитываются авторами рейтинга).

Ряд позиций в рейтинге вызывает недоумение. Так, созданный в 2019 году в ОАЭ объединенный государственный оборонный холдинг Edge Group попал сразу на 24-е место с подозрительно круглой цифрой оборонных продаж ровно в 5 млрд долл - опередив множество мировых авторитетов оборонного производства. Заявленный оборот эмиратского ВПК в 5 млрд долл, конечно же, оставляет сильнейшие сомнения.

В целом же, как отмечается в комментарии "Defense News" к рейтингу, несмотря на глобальную пандемию, "у компаний национальной безопасности дела идут хорошо. Очень хорошо. Обратите внимание, что шесть из 10 крупнейших оборонных компаний США увеличили выручку на 6 процентов или более - в общей сложности примерно на 11 миллиардов долларов - по сравнению с 2019 финансовым годом. И все семь китайских компаний в рейтинге также выросли за последний год".