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Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год

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Корабли украинских ВМС у берегов Одессы
Корабли украинских ВМС у берегов Одессы.
Источник изображения: © AP Photo, Sergei Poliakov

Украинский министр обороны заявил в Вильнюсе, что не позднее следующего года Киев с американской и британской помощью развернет «москитный флот», что позволит ему «представлять определенную угрозу для российских морских сил». Однако, по его словам, этого недостаточно – то есть, политика «пушки вместо масла» будет неуклонно продолжаться.

Министр обороны [Украины] Андрей Таран заявляет, что Украина получит "москитный флот" с боевыми возможностями не позднее чем в 2022 году.

Как сообщает "Украина молодая", об этом министр обороны заявил на конференции по вопросам реформ на тему "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в Вильнюсе в среду.

"Это не секрет, особенно для россиян, что мы имеем на самом деле. У нас нет реального оружия, которое может остановить вторжение с моря. Но, очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми возможностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам", - отметил господин Таран во время выступления.

Впрочем, по его словам, этого недостаточно.

"Мы работаем над созданием бóльших возможностей. В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции", - отмечает глава оборонного ведомства.

Также Таран рассказал о попытках развить возможности с ударными вертолетами. "Мы делаем новые лопасти для наших ударных вертолетов, и они также получат новые противокорабельные ракеты, которые могут быть использованы против врага", - пояснил министр.

Заметим, что "москитный флот" - флот быстроходных и маневренных малых боевых кораблей.

Еще в октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ. В рамках договора будет привлекаться финансирование Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.

Договоренность предусматривает переоснащение ВСУ современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.

Также предусмотрена поддержка судостроительных мощностей на Украине. Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии параллельно с модернизацией собственного кораблестроения.

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