Китайцы рассекретили испытания охотника за подлодками.

Китайские военные более десяти лет назад испытали подводный беспилотник, способный самостоятельно находить и атаковать подводные лодки. Как сообщает газета South China Morning Post, теперь детали испытаний частично рассекретили. Их опубликовал профессор Лян Голун и его коллеги из Харбинского инженерного университета в журнале учебного заведения.

Сегодня военные ищут подводные лодки с помощью противолодочной авиации и других подводных лодок. Самолеты и вертолеты сбрасывают в воду гидроакустические буи, а те обнаруживают подводные объекты и передают информацию об их положении. Еще субмарины видно на самолетных детекторах магнитных аномалий, чувствительных к искажениям магнитного поля в присутствии массивных металлических объектов. Друг друга подводные лодки обнаруживают благодаря гидроакуситческим комплексам.

Существуют и роботы, умеющие искать и преследовать субмарины. Например, охотник за подводными лодками «Си Хантер», которого американский флот получил в 2018 году. Этот тримаран длиной в 40 метров способен развивать скорость до 27 узлов. Кроме подводных лодок он будет искать мины, а также перевозить провизию.

Профессор Лян Голун и его коллеги из Харбинского инженерного университета в июле опубликовали в университетском журнале детали рассекреченного испытания подводного беспилотника, способного самостоятельно находить и атаковать подводные лодки. Они прошли в 2010 году, предположительно, в Тайваньском проливе. Беспилотник шел по заданному пути и патрулировал территорию на глубине около 10 метров. С помощью сонара он определил цель, которая имитировала шумы подводной лодки, и выпустил в нее торпеду. Как именно аппарат различает и классифицирует подводные цели после того, как засекает их сонаром, не уточняется. Технические характеристики аппарата тоже остаются неизвестными.

The Drive предполагает, что раз беспилотник может нести торпеды, то, вероятно, это большой подводный робот, как Ocra. Ранее мы писали, что американские военные собираются использовать Ocra для разведки, постановки морских мин, расчистки минных полей и охоты за надводными кораблями и подводными лодками.

Василиса Чернявцева