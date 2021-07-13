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Техкульт

Парусный беспилотник Saildrone займется автономным картографированием океанских глубин

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Saildrone

Американская компания Saildrone анонсировала планы по «атаке на ураган» – навстречу опасному погодному явлению отправят флотилию морских беспилотников для изучения его в экстремально близких условиях. Вероятнее всего, это будут машины из серии Saildrone Surveyor, которые недавно образцово выполнили свою первую миссию. Морское парусное судно без экипажа проделало путь от Сан-Франциско до Гавайев и составило карту морского дна на пути следования.

Первый парусный дрон Saildrone построила еще в 2018-м – небольшую 7-метровую лодку, которая способна самостоятельно маневрировать в открытом море. Она получает энергию от солнечных батарей, что позволяет оснастить дрон различными датчиками для изучения окружающей среды. Темпы работы не особенно велики, зато такой корабль может совершать автономные рейсы продолжительностью до 12 месяцев и вести долгосрочные наблюдения без контроля со сторон людей, хотя он сохранен как опция.

Saildrone Surveyor

Первое поколение дронов Saildrone использовали австралийские ученые для изучения южных морей, а новый Saildrone Surveyor предназначен для работы во всей акватории Мирового океана. И в первую очередь там, где есть большие глубины, чтобы составить их детальные карты. Парусное снаряжение и отсутствие двигателей на борту позволяют ему двигаться почти бесшумно, что очень удобно для работы гидроакустического оборудования – оно сканирует дно на глубинах до 7000 м. Новый дрон имеет длину 24 м, использует энергию ветра и солнца и может сам планировать свою работу, ориентируясь по погоде. В первом рейсе он прошел 4167 км за 28 дней и нанес на карту данные о 22 000 кв. км океанского дна. Точность измерений приятно удивила специалистов, поэтому сейчас идут разговоры о постройке солидного флота таких кораблей, чтобы за следующее десятилетие картографировать все океанское дно нашей планеты.

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Оригинал публикации
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Страны
Австpалия
США
Франция
Проекты
БПЛА
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