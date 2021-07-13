Войти
ЦАМТО

Автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

802
0
+1
Новый автомат АК-12
Новый автомат АК-12.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

ЦАМТО, 12 июля. Современные 7,62 и 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск. С начала года новые автоматы поступили в общевойсковое соединение Восточного и Западного военных округов.

В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило, достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы.

В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того, автомат имеет "вывешенное" цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40 мм подствольный гранатомет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.04.2019
Новейший автомат АК-12 покажут на параде 9 мая - Ростех
09.04.2019
"Калашников" поставит военным за три года 150 тысяч автоматов
19.02.2019
Пулемет Калашникова РПК-16 поступил на испытания в российскую армию
26.06.2018
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
03.05.2012
Самая надежная схема
09.01.2012
"Мистраль" и другие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:15
  • 6
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:51
  • 2
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 15:59
  • 839
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 15:55
  • 36
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год
  • 13.07 07:45
  • 77
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.07 05:51
  • 1
El Periódico (Испания): помощь на востоке перед лицом России и поддержка на южной границе
  • 13.07 05:21
  • 1
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 13.07 04:29
  • 1
Resalat (Иран): Третьей мировой не будет, ибо слишком сильна Россия
  • 13.07 01:46
  • 37
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ