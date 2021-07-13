Войти
ТАСС

Военнослужащих обязали сдавать тесты на наркотики и посещать психолога

896
0
+3
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Требование включили в Устав внутренней службы ВС России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Требование обязательной сдачи анализов на наркотики, а также посещения психолога включили в Устав внутренней службы ВС РФ. Указ президента России в понедельник был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Военнослужащие обязаны знать и соблюдать требования безопасности военной службы, заботится о сохранении своего здоровья, в том числе проходить медицинские осмотры, диспансеризацию, медико-психологическую реабилитацию, а также химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту)", - говорится в тексте указа.

Более того, поправками к перечню ситуаций, в которых военнослужащий признается выполняющим обязанности военной службы, было добавлено участие в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, а также борьба с терроризмом за пределами территории России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
13.04.2021
Мотострелки вырвались из «засады» во время учений в Крыму
06.07.2020
В Минобороны рассказали о двухнедельных итогах испытаний вакцины от COVID-19
02.02.2018
Единый день приёмки военной продукции
24.10.2017
Новая Великая китайская стена
19.11.2012
Контроль финансов и оружия
20.03.2009
ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. ЭТИ СЛОВА НЕРЕДКО ЗВУЧАТ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОДУКЦИИ ОАО "НИИРП"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:15
  • 6
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:51
  • 2
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 15:59
  • 839
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 15:55
  • 36
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год
  • 13.07 07:45
  • 77
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.07 05:51
  • 1
El Periódico (Испания): помощь на востоке перед лицом России и поддержка на южной границе
  • 13.07 05:21
  • 1
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 13.07 04:29
  • 1
Resalat (Иран): Третьей мировой не будет, ибо слишком сильна Россия
  • 13.07 01:46
  • 37
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ