ИН4С (Черногория): как черногорский премьер Кривокапич в Лондоне продолжил провоцировать Россию

Из Лондона черногорский премьер вернулся с нулевым результатом: без инвестиций и новых авиарейсов. Зато подтвердил приверженность Черногории НАТО в пику России. За его провокации против России туриндустрия этой небогатой страны уже заплатила сотни миллионов евро. А столько еще заплатит после лондонского визита?

Из своей "исторической" поездки в Лондон Здравко Кривокапич вернулся в Черногорию без фунта инвестиций, без фунта финансовой помощи и без новых авиарейсов из Великобритании в Черногорию. Но еще больше, чем нулевой результат визита, беспокоит само поведение Кривокапича в Лондоне, которое может спровоцировать новые и усугубить старые негативные явления в черногорской экономике.

Сейчас середина июля, пик туристического сезона, а прямое авиасообщение с Россией до сих пор не открыто. Это означает, что для нас закрыт самый важный и самый крупный туристический рынок. По оценке Национальной туристической организации Черногории, в 2019 году российские туристы за время своего пребывания потратили более 330 млн евро. Открытию авиасообщения, несомненно, не способствовали заявления премьер-министра Кривокапича, сделанные в декабре 2020 года: "В тех вопросах, где Россия будет противостоять политике НАТО, мы, разумеется, будет следовать политике НАТО", а также ряд провокационных выпадов главы черногорской дипломатии Джордже Радуловича, апогеем которых стала расистская тирада в парламенте о том, что санкции ЕС против России являются актом "просвещенных народов".

Во время встречи с британским премьером Борисом Джонсоном Здравко Кривокапич заявил, что против его правительства и его самого лично совершаются "активные зловредные действия", в связи с чем кабинет Кривокапича сталкивается с "гибридными угрозами" (это излюбленное клише чиновников НАТО и ЕС), так как представляет "глубокое разочарование для третьих сторон, который думали, что в результате выборов внешнеполитический курс страны может измениться". Не знаю, чего ожидали "третьи стороны", но 100% тех, кто поверил избирательному списку во главе с Кривокапичем, на самом деле голосовали за перемены во внешней политике по отношению к России и Сербии. Вероятно, еще ни один политик и государственный служащий в истории не унижал своих избирателей так, как Здравко Кривокапич своим заявлением, сделанным в Лондоне.

Понятно, что в данной ситуации Черногория не может и думать о выходе из НАТО. Однако, если бы шла речь о воле народа и о национальных интересах в отношении России, внутри структур НАТО ею должна была быть занята сбалансированная позиция, как у Словакии, Венгрии и Словении. Но Черногория стала вести себя с Россией так же, как Польша и страны Прибалтики, а Здравко Кривокапич и глава дипломатии Джордже Радулович публично гордятся этим. За его провокации против России туристическая индустрия на сегодняшний день уже заплатила сотни миллионов евро, а столько будет стоить визит в Лондон, мы узнаем, возможно, лишь в следующем июле.

Вассальные отношения Здравко Кривокапича с НАТО принимают ритуальный характер. На сегодняшний день он единственный премьер из 30-ти стран-членов, который имеет флаг военного блока в своем кабинете и в зале для официальных приемов. Несколько недель назад Кривокапич сказал, что "вступление в НАТО стало осуществлением одного из наиболее значимых внешнеполитических приоритетов Черногории, и тем надолго закреплено ее место в семье евроатлантических народов". На той же позиции стоит его политический партнер, председатель парламента Черногории Алекса Бечич, по мнению которого "НАТО строит для нас лучший мир", а также "несет мир и стабильность, защищает международный порядок, основанный на правилах и принципах международного сотрудничества".

Какой мир и какую стабильность несет НАТО, мы на собственной шкуре ощутили два десятилетия назад, а насколько ситуация изменилась с тех пор, можем оценить по событиям в Сирии.

Главным арсеналом для террористов в Косово и Метохии было оружие албанской армии, украденное со складов во время протестов против финансовых пирамид.

Генерал Момир Стоянович, начальник службы безопасности Приштинского корпуса, утверждает, что эту операцию организовали американские спецслужбы, а позднее американцы и немцы вооружали боевиков УЧК самыми современными снайперскими винтовками и минометами. Похожим образом оружие получали террористы на Ближнем Востоке.

Большая часть арсенала террористов Ближнего Востока была советского производства. В течение полных десяти лет гражданской войны в Сирии и постоянных военных действий террористические группировки имели регулярное снабжение боеприпасами для советских орудий, и это наталкивает на мысли, что они прибывали со складов страны - бывшего члена Организации Варшавского договора, нынешнего члена НАТО. Болгарская журналистка Дилияна Гайтанджиева пошла дальше и выдвинула предположение, что когда запасы были исчерпаны, к делу подключились заводы с лицензией на производство советского оружия и боеприпасов из Румынии, Болгарии и Сербии.

Гайтанджиева недавно опубликовала документы, согласно которым восемь американских компаний, имеющие лицензии Пентагона на осуществление государственных закупок вооружения, заключили договоры на общую сумму 350 миллионов долларов на приобретение оружия не по стандартам НАТО, что означает невозможность его использования в армии США. Так, в сербском Крагуевце американских торговцев оружием заинтересовали минометы М-84, а в Болгарии и Румынии - в основном боеприпасы. Как утверждает болгарская журналистка, террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"*, "филиала" "Аль-Каиды"* в Сирии, применяет современные противотанковые системы BMG 71 TOW американского производства.

Дилияна Гайтанджиева в своем расследовании выяснила, что правительство США во время конфликта в Сирии в 2012-2019 годах заказало для элитного подразделения морпехов противотанковые системы BMG 71 TOW на сумму 1,2 миллиарда долларов. Она утверждает, что часть этих систем была передана террористам в Сирию. В доказательство она приводит фотографии, где видны серийные номера на уничтоженных системах BMG 71 TOW. К слову, правительство США предлагает 10 миллионов долларов за информацию, которая могла бы помочь арестовать командира "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммеда эль-Юлиания.

Но вернемся к визиту Здравко Кривокапича в Лондон. Похоже, единственной целью этого визита было спасение падающего рейтинга премьера Кривокапича и его правительства, что может нам стоить несколько сотен миллионов евро, если и в следующем сезоне не будет российских туристов.

*запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ред.

Игор Дамьянович (Игор Дамјановић)