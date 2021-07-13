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Российская газета

Большое событие: Forbes оценил российский двигатель для фрегата

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Источник изображения: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Новый российский двигатель пятого поколения для надводных кораблей - большое событие для российского Военно-морского флота. Он станет еще одним свидетельством того, что российская промышленность наращивает мощности и накапливает знания.

Об этом пишет Forbes. Отмечается, что на судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге доставили огромный газотурбинный корабельный двигатель М55Р. Его установят на новый российский фрегат "Адмирал Исаков".

Первым же получил новый двигатель фрегат "Адмирал Головко", его спустили на воду в 2020 году. В статье отмечается, что корабельные двигатели - очень сложные агрегаты, на которых сказываются крайне неблагоприятный погодные условия - волнения на море, экстремальные температуры и коррозия металла. Поэтому важно иметь современные двигатели.

"РГ" писала, что в основе агрегата - результаты реализации аванпроекта по созданию морского двигателя мощностью 25 МВт. Его отличают малоэмиссионная камера сгорания и новые высокотемпературные коррозионностойкие сплавы. В качестве приоритета рассматривают создание двигателей мощностью 25-35 МВт и 13 МВт.

Forbes отмечает: новые агрегаты М55Р получат еще два фрегата - "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". ОДК и петербургское предприятие уже подписали контракт на оснащение этими двигателями данных фрегатов.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Исаков
Компании
ОДК УК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
22350
пр. 1155
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