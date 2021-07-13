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ТАСС

Китай собрал первый урожай риса из побывавших в космосе семян

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Китайский аппарат «Чанъэ-5»
Китайский аппарат «Чанъэ-5».
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua/Jin Liwang

Исследователи прорастили рис из 40 г семян, которые отправились в космос с лунным зондом в ноябре 2020 года

ТАСС, 12 июля. Китайские селекционеры собрали первый урожай риса из семян, которые побывали в космосе во время миссии аппарата по исследованию Луны "Чанъэ-5". Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Исследователи прорастили рис из 40 г семян, которые отправились в космос с лунным зондом в ноябре 2020 года. Ученые из КНР предполагают, что после воздействия космической радиации и невесомости некоторые семена могут мутировать и дать более высокие урожаи при посадке на Земле.

24 ноября 2020 года Китай запустил с космодрома Вэньчан на Хайнане ракету-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который через 23 дня после старта вернулся на Землю, собрав около 2 кг лунной горной породы. В одном из модулей было 40 граммов семян риса, предназначенных для эксперимента с мутационной селекцией.

17 декабря возвращаемая капсула "Чанъэ-5" успешно приземлилась на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР. Через неделю семена были переданы Южнокитайскому сельскохозяйственному университету.

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Страны
Китай
Монголия
Проекты
2020-й год
CLEP
Луна
Чанчжэн
ЯО
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