Наскребли по миллиардерам: израильтяне запустят новую миссию к Луне

В Израиле нашли деньги на двойную посадочную миссию к Луне

Израильские частники снова попробуют запустить посадочную миссию к Луне. После аварии зонда Beresheet богатые филантропы согласились профинансировать вторую попытку прилунения.

Израильская частная компания SpaceIL, чья космическая миссия Beresheet на Луну потерпела крушение два года назад, запустит новую экспедицию к спутнику Земли и уже нашла для этого деньги. Об этом в компании заявили накануне.

За полетом первого аппарата Beresheet два года назад следил весь Израиль, его неудачная посадка 4 апреля 2019 года стала без преувеличения трагедией для нации. Он был запущен к Луне ракетой Falcon 9 и в течение почти двух месяцев медленно приближался к Луне. В момент прилунения на высоте 10 километров произошел отказ оборудования и связь с зондом была потеряна. Удар зонда об лунную поверхность произошел на скорости 2900 километров в час.

Как установили позднее ученые из Института имени Вейцмана (Израиль), причиной аварии стали сразу несколько отказов на борту аппарата - повреждение звездных датчиков, использовавшихся для ориентации, отказ бортового компьютера и двигателя посадки. Компания SpaceIL так и не опубликовала полный отчет с результатами расследования.

Сразу после крушения ученые и публика задались вопросом, сможет ли Израиль повторить подобную миссию, и вопрос этот уперся в деньги, так как финансировалась она из частных фондов. Стоила операция порядка $100 млн и обошлась в разы дешевле сложных миссий, ранее отправлявшихся к Луне космическими державами.

Впрочем, уже вечером того дня, когда произошла авария, Питер Диамандис, учредитель и глава Фонда X-Prize, вместе с известной предпринимательницей Ануше Ансари заявили, что дадут израильскому стартапу SpaceIL $1 млн на создание второго аппарата для посадки на Луну.

И вот, спустя более двух лет компания объявила, что второй миссии быть, к Луне она отправится в 2024 году, и на ее реализацию из частных пожертвований уже получено $70 млн. Деньги удалось собрать у предпринимателей-филантропов.

Среди них - Патрик Драи, французский миллиардер, выходец из семьи марокканских евреев, израильский предприниматель Моррис Кан, чье состояние по данным Forbes составляет $1 млрд (он же финансировал первую миссию Beresheet), венчурная компания Entree Capital и фонд Moshal Space Foundation.

По словам представителей SpaceIL, собранные деньги придают уверенности в том, что задачи миссии будут выполнены к назначенному сроку, несмотря на то, что ее стоимость оценивается в $100 млн.

Техническое исполнение миссии будет кардинально отличаться от конструкции первого аппарата. Так, планируется, что, достигнув Луны, Beresheet 2 установит несколько мировых рекордов в области космонавтики.

Миссия будет состоять не из одного, а из трех аппаратов - одного орбитального и двух посадочных лендеров, оснащенных различными научными приборами. Так, с их помощью впервые будет осуществлена посадка сразу двух аппаратов с борта материнского зонда на поверхность космического тела. Кроме того, как и предполагалось изначально, это будет первая в истории частная лунная миссия.

Масса каждого лендера составит 120 кг, половина которой - топливо. Один из посадочных аппаратов должен сесть на обратной стороны Луны, где ранее смог высадиться только китайский аппарат. Место прилунения второго модуля пока не определено.

Планируется, что срок существования материнского корабля на орбите Луны составит не менее пяти лет. Он будет служить платформой для научных исследований и образовательных программ, которые смогут удаленно вести ученые и студенты из разных стран мира.

SpaceIL - стартап, ранее участвовавший в конкурсе Google Lunar X PRIZE, победитель которой должен был осуществить посадку зонда на поверхность Луны. В конкурсе по итогам 2018 года не нашлось победителя, однако израильский стартап решил продолжить свои разработки в частном порядке.

СМИ сообщают, что после сбора большей части необходимой на Beresheet 2 суммы в организации был назначен новый совет директоров, в который вошли представители от новых инвесторов.

«Проект Beresheet - миссия всей моей жизни, поэтому я решил в нем участвовать снова, - заявил Моррис Кан. - Я планирую сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть Израиль на Луну, в этот раз для исторической двойной посадки. Как предприниматель, я верю, что кто-то должен постоянно искать новые вызовы и даже удваивать риски. Наша новая миссия снова сделает Израиль первопроходцем, на этот раз в космосе».

Павел Котляр