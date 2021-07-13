Наскребли по миллиардерам: израильтяне запустят новую миссию к Луне

В Израиле нашли деньги на двойную посадочную миссию к Луне
Израильские частники снова попробуют запустить посадочную миссию к Луне. После аварии зонда Beresheet богатые филантропы согласились профинансировать вторую попытку прилунения.
Израильская частная компания SpaceIL, чья космическая миссия Beresheet на Луну потерпела крушение два года назад, запустит новую экспедицию к спутнику Земли и уже нашла для этого деньги. Об этом в компании заявили накануне.
За полетом первого аппарата Beresheet два года назад следил весь Израиль, его неудачная посадка 4 апреля 2019 года стала без преувеличения трагедией для нации. Он был запущен к Луне ракетой Falcon 9 и в течение почти двух месяцев медленно приближался к Луне. В момент прилунения на высоте 10 километров произошел отказ оборудования и связь с зондом была потеряна. Удар зонда об лунную поверхность произошел на скорости 2900 километров в час.
Сразу после крушения ученые и публика задались вопросом, сможет ли Израиль повторить подобную миссию, и вопрос этот уперся в деньги, так как финансировалась она из частных фондов. Стоила операция порядка $100 млн и обошлась в разы дешевле сложных миссий, ранее отправлявшихся к Луне космическими державами.
Впрочем, уже вечером того дня, когда произошла авария, Питер Диамандис, учредитель и глава Фонда X-Prize, вместе с известной предпринимательницей Ануше Ансари заявили, что дадут израильскому стартапу SpaceIL $1 млн на создание второго аппарата для посадки на Луну.
Среди них - Патрик Драи, французский миллиардер, выходец из семьи марокканских евреев, израильский предприниматель Моррис Кан, чье состояние по данным Forbes составляет $1 млрд (он же финансировал первую миссию Beresheet), венчурная компания Entree Capital и фонд Moshal Space Foundation.
По словам представителей SpaceIL, собранные деньги придают уверенности в том, что задачи миссии будут выполнены к назначенному сроку, несмотря на то, что ее стоимость оценивается в $100 млн.
Техническое исполнение миссии будет кардинально отличаться от конструкции первого аппарата. Так, планируется, что, достигнув Луны, Beresheet 2 установит несколько мировых рекордов в области космонавтики.
Миссия будет состоять не из одного, а из трех аппаратов - одного орбитального и двух посадочных лендеров, оснащенных различными научными приборами. Так, с их помощью впервые будет осуществлена посадка сразу двух аппаратов с борта материнского зонда на поверхность космического тела. Кроме того, как и предполагалось изначально, это будет первая в истории частная лунная миссия.
Планируется, что срок существования материнского корабля на орбите Луны составит не менее пяти лет. Он будет служить платформой для научных исследований и образовательных программ, которые смогут удаленно вести ученые и студенты из разных стран мира.
SpaceIL - стартап, ранее участвовавший в конкурсе Google Lunar X PRIZE, победитель которой должен был осуществить посадку зонда на поверхность Луны. В конкурсе по итогам 2018 года не нашлось победителя, однако израильский стартап решил продолжить свои разработки в частном порядке.
СМИ сообщают, что после сбора большей части необходимой на Beresheet 2 суммы в организации был назначен новый совет директоров, в который вошли представители от новых инвесторов.
«Проект Beresheet - миссия всей моей жизни, поэтому я решил в нем участвовать снова, - заявил Моррис Кан. - Я планирую сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть Израиль на Луну, в этот раз для исторической двойной посадки. Как предприниматель, я верю, что кто-то должен постоянно искать новые вызовы и даже удваивать риски. Наша новая миссия снова сделает Израиль первопроходцем, на этот раз в космосе».
Павел Котляр