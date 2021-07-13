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ЦАМТО

США передали пакет военной помощи ВС Филиппин

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M2A1
Крупнокалиберный пулемет M2A1.
Источник изображения: justguns.com

ЦАМТО, 12 июля. Как сообщило посольство США в Маниле, 4 июля представители Объединенной группы военной помощи США на Филиппинах (JUSMAG-P) передали ВС Филиппин новое оружие и боеприпасы на сумму 48,5 млн. песо (1 млн. долл.).

Церемония передачи состоялась на авиабазе Кларк.

Безвозмездная поставка, финансируемая за счет США, включала 14 ед. 12,7-мм пулеметов M2A1, 7 пулеметов M240B и несколько тысяч патронов. Целью предоставления пакета военной помощи является расширение возможностей ВС Филиппин по противодействию терроризму.

Филиппины на сегодняшний день являются крупнейшим получателем военной помощи США в Индо-Тихоокеанском регионе. С 2015 года Соединенные Штаты поставили Филиппинам самолеты, корабли, бронетехнику, стрелковое оружие и другую военную технику на сумму более 48,6 млрд. песо (1 млрд. долл.).

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США
Филиппины
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