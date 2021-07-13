В Кремле считают, что освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - В последнее время количество частных инвестиций в космическую сферу увеличивается, но освоение космоса без главной роли у государства невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно. Это слишком дорогостоящий, слишком объемный процесс и капиталоемкий", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что как правило частная космонавтика так или иначе связана с квазиподдержкой от государства, в том числе различными формами субсидирования и кредитования.

"Тем не менее, все больше и больше будет частных инвестиций в этой области. Будет расти прикладной характер освоения космоса. По мере того, как этот прикладной характер, прикладной угол будет расширяться, то будет увеличиваться количество частных инвестиций", - заявил Песков.