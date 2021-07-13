Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле считают, что освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно

712
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - В последнее время количество частных инвестиций в космическую сферу увеличивается, но освоение космоса без главной роли у государства невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Освоение космоса без ведущей роли государства практически невозможно. Это слишком дорогостоящий, слишком объемный процесс и капиталоемкий", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что как правило частная космонавтика так или иначе связана с квазиподдержкой от государства, в том числе различными формами субсидирования и кредитования.

"Тем не менее, все больше и больше будет частных инвестиций в этой области. Будет расти прикладной характер освоения космоса. По мере того, как этот прикладной характер, прикладной угол будет расширяться, то будет увеличиваться количество частных инвестиций", - заявил Песков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Похожие новости
14.07.2009
До конца июля Индия намерена спустить на воду первую национальную АПЛ
20.01.2009
Украина намерена начать производство многоцелевых самолетов с Китаем
25.07.2008
РФ ратифицировала протоколы к соглашению с США в сфере разоружения
08.02.2008
"Мотор Сич" планирует организовать в России ремонт двигателей для крылатых ракет
07.08.2007
Россия к 2010 году построит в Венесуэле два завода по производству стрелкового оружия
05.02.2007
Израильская фирма "Аэронотикс" предложила России использовать свои ноу-хау в области беспилотной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:15
  • 6
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:51
  • 2
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 15:59
  • 839
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 15:55
  • 36
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год
  • 13.07 07:45
  • 77
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.07 05:51
  • 1
El Periódico (Испания): помощь на востоке перед лицом России и поддержка на южной границе
  • 13.07 05:21
  • 1
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 13.07 04:29
  • 1
Resalat (Иран): Третьей мировой не будет, ибо слишком сильна Россия
  • 13.07 01:46
  • 37
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ