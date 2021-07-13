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Тяжелый калибр «Акации» надежно прикрывает кавказские рубежи России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб из модернизированных самоходных артиллерийских гаубиц «Акация».

Артиллеристы поразили специальные мишени, имитирующие бронетехнику противника на марше. Для уничтожения целей был задействован артиллерийский дивизион на модернизованных 152-мм САУ 2С3М «Акация». Расчеты уничтожили условного противника прямой наводкой.

Также военнослужащие отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях в горах и на прибрежной территории Черного моря, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении от 700 до 1 тыс. м.

Личный состав провел противоогневые маневры и отработал тактические приемы контрбатарейной борьбы, выполнил фортификационные мероприятия по оборудованию огневых позиций.

В Минобороны РФ сообщили, что всего в учении приняло участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Продукция
2С3 Акация
Компании
Минoбороны РФ
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