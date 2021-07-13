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Cumhuriyet (Турция): заверения «Талибана»* Москве и Тегерану

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П/к делегации политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Москве
П/к делегации политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

Автор оппозиционного издания замечает, что делегация «Талибана»* не поехала в Стамбул, как ожидалось, а направилась в Тегеран и Москву. По его мнению, это значит, что талибы будут договариваться с афганскими силами не так, как этого хочет Запад. Поэтому Анкаре стоит распрощаться с надеждой решить свои проблемы с США, оставишь в Афганистане.

План был таков.

1. 24 апреля Турция должна была принимать у себя переговоры между афганскими правительственными силами и "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) в рамках "Стамбульской конференции". В послании афганскому руководству от 7 марта 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) сообщил, что США предложат это Турции.

2. 1 июня на заседании министров обороны НАТО министр национальной обороны Турции Хулуси Акар (Hulusi Akar) должен был внести предложение относительно миссии в Афганистане.

3. На саммите НАТО 14 июня Эрдоган и Байден должны были обсудить этот вопрос и достичь общего понимания.

На столе - С-400?

Стамбульской конференции не было в силу отказа "Талибана", однако Хулуси Акар внес предложение, и на саммите Эрдоган - Байден было достигнуто "общее понимание".

За этим "общим пониманием" последовали двухдневные контакты военных делегаций Турции и США, а также телефонные переговоры турецкого и американского министров обороны, состоявшиеся один за другим опять же в течение двух дней. Из сделанных заявлений мы понимаем, что прогресс был достигнут, однако прийти к окончательному соглашению пока не удалось. А значит, у нас еще есть время, чтобы объяснить риски и ошибочность этой миссии с политической точки зрения.

Что же касается того, почему "общее понимание", объявленное Эрдоганом и Байденом, до сих пор не превратилось в "окончательное соглашение", есть одно важное предположение. Как считает журналист Зейнеп Гюрджанлы (Zeynep Gürcanlı), на столе лежит проблема С-400: "В обмен на обеспечение Турцией безопасности кабульского аэропорта от Вашингтона попросили "молчание по С-400". Несмотря на все настойчивые просьбы Анкары, вашингтонская администрация не сторонница подключения темы С-400 к торгу по Афганистану" (Dünya, 03.07.2021).

Дипломатия "Талибана" в России и Иране

"Талибан" не приехал в Стамбул, но побывал в Тегеране и Москве. Анкаре следует интерпретировать этот сигнал в совокупности с заявлением официального представителя "Талибана" от 11 июня о том, что "Турция должна уйти вместе с США"!

Понятно, что "Талибан" хотел сесть за стол переговоров с афганскими силами и заключить сделку с ними не где и когда этого хотел западный лагерь, а в процессе переговоров со своими соседями и параллельно с обретением определенного влияния на афганских землях.

Так, "Талибан" по инициативе министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (Muhammed Cevad Zarif) сел за стол переговоров с представителями правительства Афганистана в Тегеране. Более того, переговоры завершились совместным заявлением из шести пунктов: две стороны согласились с тем, что проблема не будет решаться войной, и договорились о дальнейших консультациях для достижения согласия (Yakın Doğu Haber, 08.07.2021).

Тем временем другая делегация "Талибана" провела переговоры в Москве. Согласно заявлению министерства иностранных дел России относительно этих контактов, делегация "Талибана" 1) дала заверения относительно ненарушения границ государств Центральной Азии, 2) гарантировала безопасность иностранных дипломатических миссий в Афганистане, 3) подтвердила готовность к достижению устойчивого мира путем переговоров, 4) подчеркнула решимость бороться с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) и искоренять наркопроизводство (Sputnik, 08.07.2021).

Миссия в Афганистане не решит проблемы в турецко-американских отношениях

По итогам контактов "Талибана" в Москве и Тегеране можно сделать следующие выводы.

1. "Талибан" готов к достижению согласия с афганскими силами и даже к совместному правлению на первом этапе.

2. "Талибан" выступает за урегулирование проблемы с одобрения своих соседей.

3. "Талибан", похоже, извлек некоторые уроки из периода 1996-2001 годов, по крайней мере, в сфере дипломатии.

В этих условиях, в то время как партнеры Турции по астанинской платформе, Россия и Иран, контактируют с "Талибаном" и приступают к процессу урегулирования проблемы с ним, Турция хочет взять на себя миссию в Афганистане от имени НАТО, что является крайне проблематичным шагом. Более того, когда "Талибан" открыто выступает против этой миссии Турции.

Турция может помочь Афганистану, действуя не от имени США и НАТО, а совместно с Россией и Ираном, по направлениям за рамками военного варианта.

Если Эрдоган возьмет на себя миссию в Афганистане с целью получить поддержку США и Запада в связи со своими внутриполитическими потребностями, это не поспособствует решению главных проблем в отношениях Турции с США и к тому же негативно скажется на ее отношениях с Россией и Ираном (и даже с Китаем).

*"Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ


Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

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Продукция
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