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ТАСС

Кандидаты в отряд космонавтов приступили к тренировкам в ЦПК

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Речь идет о четырех новобранцах - Сергее Тетерятникове, Александре Колябине, Сергее Иртуганове и Арутюне Кивиряне

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Четыре кандидата в российский отряд космонавтов приступили к общекосмической подготовке (ОКП). Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), распространенном в понедельник.

"Кандидаты в космонавты набора 2020 года в разное время приступили к ОКП. Кому-то для смены деятельности и места жительства понадобилось меньше времени, кому-то больше", - говорится в сообщении.

В понедельник в ЦПК состоялось представление новобранцев - Сергея Тетерятникова, Александра Колябина, Сергея Иртуганова и Арутюна Кивиряна.

В конце января Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов (ЦПК) зачислить кандидатами в космонавты по итогам открытого набора в отряд четырех человек, среди них вновь нет девушек. Общекосмическую подготовку пройдут Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Как уточнили в Роскосмосе, в ближайшее время у них начнется двухлетний курс ОКП.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
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