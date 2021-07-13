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ТАСС

Песков назвал невозможным освоение космоса без участия государства

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Пресс-секретарь президента России заявил, что этот процесс является слишком дорогостоящим

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что процесс освоения космоса без участия государства с привлечением только лишь частных инвестиций невозможен.

"Конечно, освоение космоса без ведущей роли государства фактически невозможно. Это слишком дорогостоящий, слишком объемный процесс и капиталоемкий", - заявил Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, возможно ли в России появление частных космических инициатив без участия государства, аналогичных суборбитальному полету миллиардера Ричарда Брэнсона, который он совершил в воскресенье.

Песков подчеркнул, что реализация космических проектов исключительно на частные деньги - "это тоже очень редкий пример". "Как правило, частная космонавтика так или иначе связана с квазиподдержкой от государства. Это различные формы субсидирования, кредитования, госзаказов и так далее, и тому подобное", - пояснил он.

Тем не менее, по словам Пескова, "все больше и больше будет частных инвестиций в этой области, будет расти и прикладной характер освоения космоса". "По мере того, как этот прикладной угол будет расширяться, то будет увеличиваться количество частных инвестиций", - выразил надежду представитель Кремля.

Песков также отметил, что частная инициатива в космической сфере и в России имеет место. "Мы тоже страна, где тоже частные инвестиции не первый год осуществлялись. Вы помните "Морской старт". Там хорошая доля была частных инвестиций", - привел пример пресс-секретарь главы государства.

О полете Брэнсона

Миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и еще пять сотрудников компании в воскресенье совершили полет к границе космоса, поднявшись на высоту в 86 км на борту аппарата Unity-22. Все путешествие продлилось для них около часа, а чувство невесомости космические пассажиры испытывали лишь несколько минут. В состав экипажа, помимо миллиардера, вошли пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования в Virgin Galactic Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в беседе с ТАСС выразил надежду на то, что российские миллиардеры тоже "начнут тратить деньги" на развитие космических технологий.

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Кредитование
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Россия
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Роскосмос
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Морской старт
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