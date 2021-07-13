Войти
Российская газета

Новый турецкий дрон совершил первый полет с бомбой

893
0
0

Корпорация Baykar Technologies опубликовала видео дальнего испытательного полета дрона Acinci с боевой нагрузкой. Дрон провел в воздухе более 13 часов с подвешенным под фюзеляжем массогабаритным макетом проникающей бомбы NEB весом 1,3 тонны.

Взлетная масса аппарата составила немногим более шести тонн, Acinci поднялся на высоту девять километров, испытания признаны успешными. Ранее новый турецкий дрон установил национальный рекорд продолжительности полета - он провел в воздухе более суток, - и отстрелялся по целям на земле управляемыми ракетами из разработанного специально для него семейства.

Всего Acinci совершил 874 вылета.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Похожие новости
21.04.2021
ВКС России нанесли удар по боевикам под Пальмирой
19.04.2021
Израиль копирует технологии российских беспилотников, заявил конструктор
30.09.2019
ВС Норвегии получили первую 155-мм самоходную гаубицу K9 "Тандер"
25.09.2019
Турция может купить Су-57 на выгодных условиях, заявил спикер нацсобрания
01.02.2016
Дуглас Льют: «Партнерство — это улица с двусторонним движением, сегодня НАТО и Россия — не партнеры»
26.01.2016
TF-X. Нужен малозаметный двигатель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:15
  • 6
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:51
  • 2
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 15:59
  • 839
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 15:55
  • 36
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год
  • 13.07 07:45
  • 77
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.07 05:51
  • 1
El Periódico (Испания): помощь на востоке перед лицом России и поддержка на южной границе
  • 13.07 05:21
  • 1
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 13.07 04:29
  • 1
Resalat (Иран): Третьей мировой не будет, ибо слишком сильна Россия
  • 13.07 01:46
  • 37
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ