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Российская газета

Спасательную подлодку Тихоокеанского флота модернизируют в Петербурге

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АС-30 проекта 1855 "Приз"
Спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30 проекта 1855 "Приз".
Источник изображения: Пресс-служба ВВО

В Санкт-Петербурге на судоремонтном заводе модернизируют спасательный обитаемый глубоководный аппарат АС-30 проекта 1855 "Приз". Он входит в состав Тихоокеанского флота.

Об этом рассказал представитель ТОФ Николай Воскресенский, пишет ТАСС. Капитан 1 ранга добавил, что у АС-30 отремонтируют двигатель, штурманское и радиотехническое оборудование и модернизируют средства связи. Заключен соответствующий контракт.

Специалисты предприятия уже приступили к диагностике глубоководного аппарата, чтобы определить состояние систем и агрегатов АС-30. После модернизации аппарат продолжит службу в Камчатской группировке Тихоокеанского флота.

АС-30 - спасательный глубоководный обитаемый аппарат проекта 1855 "Приз". Оснащен новейшим телеметрическим оборудованием, в состоянии работать на глубинах до одной тысячи метров. Экипаж - пять военнослужащих.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Проекты
1855 Приз
ТОФ
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