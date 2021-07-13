Спасательный аппарат АС-30 Тихоокеанского флота пройдет модернизацию на заводе в Санкт-Петербурге

ЦАМТО, 12 июля. Спасательный глубоководный аппарат АС-30 из состава спасательного отряда Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) пройдет заводской ремонт с модернизацией в Санкт-Петербурге.

В настоящее время аппарат АС-30 доставлен на одно из судоремонтных предприятий северной столицы, где в соответствии с контрактом специалисты приступили к проведению диагностики состояния систем и агрегатов. По плану аппарат ожидает ремонт двигателей, штурманского и радиотехнического оборудования, модернизация средств связи.

После ремонта глубоководный аппарат продолжит выполнять задачи по обеспечению спасательных операций на воде в составе сил постоянной готовности ОКВС.

Справочно:

Спасательный глубоководный аппарат проекта 1855 "Приз" АС-30 был построен на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Он оснащен новейшим телеметрическим оборудованием и способен работать на глубинах до 1 тыс. м. Управляет аппаратом экипаж из 5 человек, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).