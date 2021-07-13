Минпромторг предложил выделить 1,84 трлн рублей на развитие авиастроения

Минпромторг разработал проект создания «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности». В рамках проекта, которой должен войти в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, предусматривается строительство 735 новых гражданских самолетов, на которые надо будет потратить 1,84 трлн рублей. Об этом 12 июля пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Речь идет о строительстве Ил-114, МС-21 и «Байкала» (ЛМС-901), а также Sukhoi Superjet 100, L-410 и пяти типов вертолетов. Предполагается, что основную часть средств, 1,6 трлн рублей, выделит Фонд национального благосостояния России (ФНБ), еще 244 млрд рублей предлагается выделить из бюджета.

Министерство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и доведет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80–90%.

Эксперты считают «избыточно амбициозными» как финансовую составляющую проекта, так и его план-график. Согласно графику, уже к концу 2022 года будут выпущено 36 самолетов МС-21. К декабрю 2027 года «Иркут» (входит в «Ростех») должен поставить 120 воздушных судов и производить уже 72 самолета в год.

Как заявил журналистам на ПМЭФ 5 июня вице-премьер России Юрий Борисов, первый полет среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21 с крылом из российских композитных материалов состоится уже в этом году.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 22 мая, что аналогов МС-21 у конкурентов России в ближайшее время не будет. По его словам, самолет является лучшим в своем классе, проходит испытания и скоро станет перевозить пассажиров.

В апреле Борисов рассказал, что из-за декабрьских санкций США в том числе против Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в «Ростех», выпуск лайнера задерживается. Он подчеркнул, что нужно будет заменить до 40% иностранного бортового оборудования, причем двигатели, ключевой агрегат самолета, уже успешно заменили на российский ПД-14.

МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения. Воздушные судна выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. В декабре 2020-го МС-21-310 первый раз взлетел с российскими двигателями ПД-14.