Черноморцы показали, как бы был уничтожен, если бы закапризничал, «Дефендер»

Российские фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» отработали в Черном море уничтожение отряда кораблей условного противника по сценарию с британским эсминцем HMS Defender («Дефендер»), который ранее вторгся в территориальные воды России у берегов Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, по замыслу учения, российскими береговыми средствами наблюдения и разведки был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат (БЛА), двигавшийся в воздушном пространстве вдоль линии государственной границы России.

Удалось зафиксировать его посадку на вертолетную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной группы условного противника.

Перед командирами фрегатов была поставлена задача максимальным ходом следовать в район нахождения кораблей условного противника, чтобы определить их дальнейшие действия. Согласно сценарию учений, на запросы российских моряков корабли условного противника не отвечали.

«При подходе в означенный район экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» были атакованы, — указали в военном ведомстве. — Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником.

Средствами ПВО была отражена ракетная атака с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы. Затем расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией».