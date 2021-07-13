Войти
Военно-промышленный курьер

Черноморцы показали, как бы был уничтожен, если бы закапризничал, «Дефендер»

811
0
+3
Источник изображения: vpk-news.ru

Российские фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» отработали в Черном море уничтожение отряда кораблей условного противника по сценарию с британским эсминцем HMS Defender («Дефендер»), который ранее вторгся в территориальные воды России у берегов Крыма.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, по замыслу учения, российскими береговыми средствами наблюдения и разведки был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат (БЛА), двигавшийся в воздушном пространстве вдоль линии государственной границы России. 

Удалось зафиксировать его посадку на вертолетную площадку корабля, находящегося в нейтральных водах в составе ранее обнаруженной корабельной ударной группы условного противника.

Перед командирами фрегатов была поставлена задача максимальным ходом следовать в район нахождения кораблей условного противника, чтобы определить их дальнейшие действия. Согласно сценарию учений, на запросы российских моряков корабли условного противника не отвечали.

«При подходе в означенный район экипажи фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» были атакованы, — указали в военном ведомстве. — Боевые расчеты фрегатов вступили в учебный морской бой с противником.

Средствами ПВО была отражена ракетная атака с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы. Затем расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей отработали алгоритм совместных действий по уничтожению надводных целей путем нанесения ракетных ударов высокоточным оружием и артиллерией».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
1135 Буревестник
Type 45
БПЛА
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
07.07.2021
Учения на встречных курсах
30.06.2021
Проходимцы территориальных вод
28.06.2021
Минная доля: новые тральщики пополнят Черноморский флот
18.05.2021
Экипаж сторожевика "Пытливый" на учениях в Севастополе уничтожил беспилотники "противника"
12.08.2019
The Economist (США): Америка и ее союзники помогают Украине восстановить свой флот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:15
  • 6
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:51
  • 2
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 15:59
  • 839
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 15:55
  • 36
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год
  • 13.07 07:45
  • 77
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.07 05:51
  • 1
El Periódico (Испания): помощь на востоке перед лицом России и поддержка на южной границе
  • 13.07 05:21
  • 1
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 13.07 04:29
  • 1
Resalat (Иран): Третьей мировой не будет, ибо слишком сильна Россия
  • 13.07 01:46
  • 37
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ