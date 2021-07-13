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ТАСС

Штурмовики, самолеты-амфибии и вертолеты ЧФ примут участие в параде в Санкт-Петербурге

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Самолет-амфибия Бе-12
Самолет-амфибия Бе-12.
Источник изображения: © Фото : Dmitriy Pichugin

Мероприятие состоится 25 июля

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота (ЧФ) совершили перелет в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, всего будут задействованы более 10 единиц авиатехники ЧФ, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Экипажи самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили перелет с крымских аэродромов в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля. В составе привлекаемых к параду сил МА ЧФ более 10 самолетов и вертолетов, в том числе штурмовики Су-24МР, самолеты-амфибии Бе-12, противолодочный вертолет Ка-27ПЛ и разведывательный вертолет Ка-31Р, вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после участия в Главном военно-морском параде авиационная техника вернется на аэродромы постоянного базирования в Крыму, а экипажи продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации Черноморского флота.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля - в день ВМФ России. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Бе-12
Ка-27ПЛ
Ми-8
Су-24
Су-24М
Проекты
Военные учения
ЧФ
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