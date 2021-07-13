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Амбициозный план поддержки российского гражданского авиастроения

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Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Айгуль Абдуллиной и Полины Смертиной "Только в полете живут триллионы. Из ФНБ просят 1,5 трлн руб. на российские самолеты", Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подготовило план вывода на рынок и поддержки продаж отечественных самолетов за 1,8 трлн рублей. Проект предполагает выпуск к 2030 году 735 гражданских воздушных судов, в частности Ил-114, МС-21 и "Байкалов", а также разработку пяти типов вертолетов. Основную массу средств - почти 1,6 трлн руб.- по замыслу Минпромторга, должен предоставить ФНБ, еще 244 млрд руб. предлагается выделить из бюджета. Эксперты считают, что намеченные объемы производства вряд ли найдут спрос на рынке, а сам проект называют слишком амбициозным.

Изготавливаемый на производстве Московского авиационного института (МАИ) в Москве первый опытный образец лёгкого многофункционального самолёта ЛМС-901 ("Байкал") с уже установленным двигателем General Electric H80-200, июль 2021 года (с) Артём Драбкин

Минпромторг разработал план создания линейки "конкурентоспособной продукции авиационной промышленности". Проект, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов. В первую очередь речь идет о выводе на рынок Ил-114, МС-21 и "Байкала" (ЛМС-901). Также в планах поставок паспорта проекта от 28 мая (есть в распоряжении "Ъ") фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.

Министерство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и доведет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90%. Суммарные поступления от налогов и сборов поставочной программы по самолетам достигнут к концу периода 450 млрд руб., говорится в документе.

Реализация проекта потребует около 1,84 трлн руб. на 2021-2030 годы. Около 244 млрд руб. из этой суммы - средства федерального бюджета, причем треть (79,48 млрд руб.) значится как уже предусмотренная, но Минпромторг предлагает дополнительно выделить из бюджета 165 млрд руб. в 2025-2030 годах.

Основную часть средств - более 1,59 трлн руб.- планируется привлечь до 2030 года из ФНБ. В этом году речь идет о 9,4 млрд руб. Еще 537,9 млрд руб. хотят привлечь до 2024 года, свыше 1 трлн руб.- с 2025 по 2030 год. К концу 2022 года программа предполагает выпуск 36 самолетов МС-21 в год и начало его серийных поставок. К декабрю 2027 года "Иркут" (входит в "Ростех") должен поставить 120 воздушных судов и производить уже 72 самолета в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA. В Минэкономики и "Ростехе" не ответили на запрос "Ъ", в Минфине "Ъ" направили в Минпромторг, где обещали дать комментарий позже.

Опрошенные "Ъ" эксперты считают "избыточно амбициозными" как финансовую составляющую проекта, так и его план-график.

Как отмечает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, сейчас производственные возможности "Иркута" позволяют выпускать 36 самолетов в год, но запуск второй очереди потребует времени и должен быть оправдан стабильным спросом.

В то же время, по его мнению, внутренний рынок вряд ли "переварит" более 30-35 самолетов такой размерности в год - "до коронакризиса объем поставок на внутренний рынок среднемагистральных самолетов составлял 50-70 машин в год, включая Airbus и Boeing". Гипотетически, получив сейчас много новых отечественных самолетов, авиакомпании нескоро придут к необходимости расширения или обновления флота, полагает он.

Выход на внешние рынки, добавляет эксперт, будет серьезно осложнен переизбытком самолетов из-за кризиса, а также активным демпингом со стороны Boeing, вынужденной восстанавливать портфель заказов после проблем с моделью 737 MAX. Пока потенциально заинтересоваться МС-21, по его словам, могут только такие страны, как Северная Корея, Иран, Куба, Венесуэла и Белоруссия.

"С точки зрения бюджетного процесса предложение Минпромторга показывает, что конкуренция за средства ликвидной части ФНБ, превышающей 7% ВВП, в разгаре",- говорит директор группы "Суверенные рейтинги" S&P Global Ratings Карен Вартапетов.

Он также отмечает, что Минфин настаивает на более строгих критериях инвестиций: средства ФНБ должны составлять не более 25% от общего бюджета проекта и не более 40% от заемных средств за счет всех источников. Соответствовать таким требованиям, подчеркивает эксперт, получится далеко не у всех проектов. Если деньги дадут лизинговой компании на условиях возвратности, то сроки должны быть максимально длительными, около 20 лет, а ставки - символическими, 2-3%, считает аналитик "ВТБ Капитала" Елена Сахнова.

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СуперДжет-100
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