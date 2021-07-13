Научный подход: над чем работают ученые и предприятия в Москве

В конце июня Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ) в Москве получил статус промышленного комплекса. Это позволит предприятию экономить на налоговых и арендных платежах, а свободные деньги направлять на научные исследования и развитие современных суперкомпьютерных инноваций. В Год науки и технологий в столице появляются и другие проекты и разработки, продолжается цифровизация ключевых отраслей экономики и создаются высокотехнологичные стартапы. Подробнее — в материале «Известий».

В конце июня Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ) в Москве получил статус промышленного комплекса. Это позволит предприятию экономить на налоговых и арендных платежах, а свободные деньги направлять на научные исследования и развитие современных суперкомпьютерных инноваций. В Год науки и технологий в столице появляются и другие проекты и разработки, продолжается цифровизация ключевых отраслей экономики и создаются высокотехнологичные стартапы. Подробнее — в материале «Известий».

Год науки

2021-й был объявлен в России Годом науки и технологий. Для Москвы он особенно актуален — на столицу приходится более трети научного потенциала страны. В городе живут и трудятся 200 тыс. специалистов, занимающихся научными разработками. Половина из них — ученые-исследователи. Действует около 200 научно-исследовательских университетов.

За первые четыре месяца тематического года (он стартовал в марте) опубликовано несколько проектов. Например, студенты Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова разработали спутник, который сможет дистанционно изучать экологическое состояние поверхности Земли. В Институте синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова изобрели прибор для определения свежести продуктов, а в Институте иммунологии ФМБА создали вакцину от аллергии на березу.

Работа идет не только в НИИ и вузах. На предприятиях и заводах открываются подразделения, в которых исследователи помогают создавать инновационные продукты.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столица год от года поступательно поднимается в рейтингах инновационных кластеров.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Это возможно благодаря мерам поддержки города, удобным условиям развития нанопроектов и эффективному взаимодействию бизнеса и научного сектора. Их партнерство позволяет создавать уникальные продукты (технологии и разработки), которые успешно работают в столице и за ее пределами.

По мнению управляющего партнера инновационного холдинга ВХЗ Ильи Горбатского, в мире появляется всё больше стартапов, в команде которых задействованы не только предприниматели, но и ученые. Москва не исключение.

— Стремительное развитие технологий диктует новые правила работы на рынке. Ученым для эффективной реализации своих идей и проектов нужны знания бизнес-процессов, а предпринимателям — новые подходы к проектам и инновационные разработки. При правильной синергии достигается максимальный эффект. Мы, например, учредили такое подразделение в рамках создания холдинга ВХЗ.31. Наши программы направлены на поддержку малых инновационных предприятий, которые разрабатывают новую продукцию с использованием результатов собственных научно-технических исследований, с потенциалом коммерциализации.

Проммаркет

За последние 5–6 лет инновации и цифровизация преобразовали предприятия Москвы: они стали технологичнее, функциональнее и быстрее. Изменился подход к покупке и продаже товаров, услуг и знаний. Сфера вышла на онлайн-рынок и расширила границы. Например, в столице появился проект «Банк технологий»: база новых разработок для повышения эффективности производств. Это почти маркетплейс промышленных идей, где одни компании могут предлагать технологии, а другие — находить решения для работы.

По словам заммэра Владимира Ефимова, «Банк технологий» — необходимый шаг в развитии городской промышленности.

— Сервис существует почти год, и мы можем подвести предварительные итоги. На сегодняшний день в проекте участвуют 54 вендора — это разработчики программного обеспечения, робототехники различного назначения и другого вспомогательного оборудования. А количество решений «Банка технологий» достигло 82, и эта цифра постоянно растет.

Как отмечает управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Хесуани Юсеф, в последнее время в Москве большое внимание уделяется технологиям, связанным с цифровизацией.

— В городе появляются базы данных технологических решений для повышения эффективности производства. Одним из таких примеров является «Банк технологий» — площадка, на которой можно подобрать оптимальное технологическое решение для своего бизнеса вне зависимости от размера предприятия, будь то большой/средний бизнес или вновь организованный стартап.

Его слова подтверждает заместитель генерального директора по экономике и финансам корпорации «Вымпел» Алексей Митиогло.

— Подключение к «Банку технологий» позволило нам показать свои проекты большому кругу специалистов и существенно сократить путь общения с контрагентами. За полгода нам удалось найти пять промышленных предприятий, которые заинтересовались нашей программой мониторинга состояния электромеханических устройств и его аналитикой и внедрили ее на производстве. С некоторыми из этих компаний уже сейчас налажены серийные поставки.

Медицинские разработки

Медицинская отрасль в Москве в последние два года тоже изменилась. Государственный сектор почти полностью перешел в онлайн: медкарты и запись в поликлинику стали цифровыми. Аппараты МРТ или УЗИ обновляют по всей столице: в прошлом году в городе стартовал большой проект по капитальному ремонту медучреждений — более 130 поликлиник переводят на новый стандарт с цифровым оборудованием, онлайн-стойками и т.д.

В год пандемии московским ученым удалось добиться больших результатов: они научились применять искусственный интеллект для распознавания пневмонии, внедрили телемедицинские платформы и системы диагностики болезней, разработали несколько вакцин против коронавируса. Эти решения оценили в мировом сообществе, и Москва заняла третье место в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19.

Пандемия дала серьезный толчок развитию частного фармацевтического сектора. Как отмечает президент компании «Нанолек» Владимир Христенко, финансовые вложения в отрасль активизировались.

— Пандемия послужила катализатором для инвестиций в фарму и дала возможность продемонстрировать эффективность этих вложений. Мы в прошлом году решились на серьезный шаг — строительство собственных центров разработки и вложились в производство биотехнологических препаратов полного цикла. Весной анонсировали 5 млрд рублей инвестиций в течение трех лет в это направление.

Новации в жизнь

Инновации важны для жизни города. Московские разработки в транспортной сфере позволяют удобно и быстро перемещаться, цифровизация коммерческих и государственных услуг помогает экономить время, преобразование образовательной и медицинской отрасли формирует новую качественную среду для жизни.

Как отмечает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, за последние годы столица демонстрирует постоянную работу по внедрению новых технологий и инноваций в организацию своей деятельности.

— Сегодня наука и новые технологии очень близки к жизни. Это не просто фундаментальные научные исследования, а то, что делает ежедневную жизнь людей более удобной. И Москва, как и другие мегаполисы, демонстрирует почти каждый день новые формы и результаты в этом отношении: создает условия внедрения новых технологий, которые сегодня продуцирует малый бизнес, поддерживает стартапы, предоставляет гранты, и налоговые льготы, и консультации юридического характера, и образовательные программы. Москва стремится создавать среду, которая была бы благоприятна для внедрения таких инноваций.

Сегодня в Москве доступно почти 400 государственных услуг онлайн — от передачи показаний горячей воды для горожан до получения электронной подписи и разрешений на строительство для бизнеса.

Для предпринимателей в городе работают полноценные инновационные пространства: например, «Инновационный кластер» или особая экономическая зона «Технополис Москва», где можно стать участником высокотехнологичных проектов, найти финансовую и юридическую поддержку, претендовать на льготы и преференции. Объем налоговых льгот, которые получили резиденты «Технополиса», по итогам 2020 года превысил 692 млн рублей, а на страховых взносах они сэкономили более 33 млн рублей. Сбереженные средства, как правило, направляются на развитие компании и новые разработки.

Сегодня важно работать на всех фронтах: финансировать научные разработки и помогать ученым монетизировать свои проекты, вовлекать бизнес в исследования и помогать экспортировать результаты проектов за рубеж. Совместная работа выгодна всем сторонам.

Андрей Бузыкин