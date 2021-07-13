Resalat (Иран): Третьей мировой не будет, ибо слишком сильна Россия

Вместе с возвращением демократов в Белый дом мы наблюдаем и возвращение к политике «совместного давления» на Россию со стороны США и стран Европы, пишет автор, подробно рассматривая инцидент с эсминцем в Черном море. Однако представить, что мир встал на грань третьей мировой войны, довольно трудно.

На фоне нового роста напряженности в отношениях между Россией и Западом и сразу после инцидента с британским эсминцем в водах Черного моря у побережья Крыма, президент России Владимир Путин заявил, что если бы нарушивший морские границы России эсминец был бы затоплен, никакой "третьей мировой войны" бы не состоялось.

Согласно репортажу радиостанции "Radio France" (общественная радиокомпания Радио Франция, прим. перев.), Владимир Путин в своем выступлении, последовавшем за инцидентом, обвинил Британию и США в провокационных действиях и намеренной эскалации напряженности в черноморских водах, но при этом исключил возможность начала глобального мирового конфликта, даже если бы Россия и затопила военное судно, проникшее в крымскую акваторию и нарушившее все законы международного права.

Президент России, отметив, что хотя Россия имела полное право затопить нарушившее морскую границу судно, заявил буквально следующее: "Те силы, которые осуществляют подобные провокации, прекрасно понимают, что в подобной войне не будет победителей".

В ходе так называемой "прямой линии с президентом России", на которой Путин отвечал на вопросы российских граждан, президент России, однако, подчеркнул, что основным ответственным за инцидент следует все же считать не британское военное судно, а США, которые всячески подталкивали своего союзника по НАТО к провокациям. Он рассказал о том, что над районом акватории, где произошел инцидент, был замечен американский разведывательный самолет, который, поднявшись с территории Греции, по всей вероятности, должен был отслеживать "реакцию Москвы" на провокационные шаги в черноморском бассейне.

По словам президента России, было очевидно, что британский военный корабль проник в российские воды не просто так и это не было его самостоятельными действиями, а он выполнял определенное военное задание в крымской акватории. Задача, как эсминца, так и разведывательного самолета США, заключались в том, чтобы отслеживать ситуацию и наблюдать, как на воде, так и с воздуха, как будет действовать Россия в ответ на данные провокации.

А за три дня до того, как инцидент прокомментировал президент России, российское телевидение передавало специальный подробный репортаж, продолжительностью в два часа и сорок пять минут - он целиком был посвящен инциденту в Черном море, а также ситуации на Украине. Ведущий передачи, известный российский журналист Владимир Соловьев отметил, что ответственным за инцидент следует считать главу правительства Великобритании Бориса Джонсона. Это также выглядит достаточно логично, поскольку очевидно, что премьер-министр мог бы воспрепятствовать инциденту и не пойти на поводу у США, если бы хотел.

Нужно напомнить, что сам инцидент, вызвавший широкий международный резонанс, произошел 23 июня, - по заявлению российских официальных лиц, были предприняты необходимые действия, которые должны были предотвратить дальнейшее проникновение нарушителя границы в российскую акваторию: в сторону судна-нарушители были даны предупредительные артиллерийские залпы. Кроме того, российский бомбардировщик также, с целью дальнейшего предотвращения провокации, осуществил бомбардировку траектории следования британского эсминца HMS-Defender. В МИД России был вызван и посол Великобритании, которому был передан решительный протест в связи с "нарушением российской границы". Россия, считающая Крымский полуостров своей территорией, подчеркнула, что в ее территориальные воды была осуществлена "агрессия протяженностью в три километра".

Однако несмотря на заявления со стороны России, британское военное ведомство выступило с опровержением факта "предупредительных залпов", осуществленных по британскому военному судну. Глава британского военного ведомства Бен Уоллес заявил, что эсминец Defender, направляясь в грузинский порт Батуми, следовал якобы по абсолютно безопасной для себя траектории "в территориальных водах Украины", а также, в "полном соответствии с международным правом".

Британское министерство обороны не считает подобные действия провокацией, так как ни США, ни страны Европейского союза, ни страны НАТО официально не признают Крым территорией России. Напряженные отношения вследствие вхождения Крыма в состав России в 2014 году постоянно сохраняются между Россией и Западом, поскольку западные страны расценивают это как попытку России "принудительно изменить административную карту Европы". В то же время Запад никак не осуждал факты появления на европейской карте, по крайней мере, нескольких новых государств за последние десятилетия, хотя их тоже можно расценивать как "попытки принудительно изменить европейские границы".

Напряженность продолжает нарастать

Как и предполагалось многими, вследствие возвращения представителей американских демократов в Белый дом и возобновления политики "тесного сотрудничества с европейскими партнерами США", практически прерванной предшественником нынешнего президента США Джо Байдена, мы наблюдаем и возвращение к политике "совместного давления" на Россию как США, так и стран Европы.

Помимо этого, Украина постоянно заявляет о своем желании вступить в Северо-Атлантический Альянс, и подобные перспективы в Москве расценивают как крайне опасные для России. И хотя внутри самого НАТО далеко не все государства-участники поддерживают возможное вхождение Украины в Альянс, тем не менее, наблюдается постоянное наращивание военного присутствия НАТО, проведение бесконечной череды "военных учений" вдоль западных границ России, якобы продиктованное намерением НАТО "защищать своих партнеров в случае необходимости".

Владимир Путин расценивает эти действия как пересечение той самой "красной черты", о которой постоянно говорит Москва. И как бы то ни было, даже несмотря на прошедшую совсем незадолго до черноморского инцидента встречу в Женеве президентов России и США, которую некоторые были склонны расценивать как начало "разрядки международной напряженности", реально напряженность в отношениях Запада и Кремля пока так и продолжает нарастать. И по всей вероятности, данная тенденция не прекратится, по крайней мере, в ближайшие месяцы.