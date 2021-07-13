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ТАСС

Китайский марсоход "Чжужун" преодолел более 410 м по поверхности планеты

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Марсоход «Чжужун» на Марсе в представлении художника
Марсоход «Чжужун» на Марсе в представлении художника.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, China National Space Administration

Аппарат занимается изучением грунта, ионосферы и климата

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Марсоход "Чжужун" китайской миссии "Тяньвэнь-1" преодолел в общей сложности свыше 410 м по поверхности Красной планеты. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

"По данным на 20:00 (15:00 мск) 11 июля марсоход "Чжужун" преодолел 410,025 м, условия его работы нормальные", - информировало телевидение.

Автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" 15 мая совершила успешную посадку на Марсе. 22 мая "Чжужун" успешно спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию планеты. Аппарат занимается изучением грунта, ионосферы и климата. Период работы марсохода составит 92 земных дня.

Станция "Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В феврале станция достигла орбиты Марса.

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Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Марс
Чанчжэн
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