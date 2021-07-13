Почему самые мощные в мире буксируемые пушки С-23 перестали воевать в Сирии

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До недавнего времени в Сирии против террористических формирований продолжали применять самые мощные в мире буксируемые пушки. Речь идет о 180-мм С-23, поставлявшихся армии Дамаска Советским Союзом в 70 годы.

Эти орудия, разработанные еще в конце 40-х годов, обладали уникальными характеристиками - осколочно-фугасный снаряд массой в 88 кг мог поражать цели на дистанциях более 30000 м. Активно-реактивные боеприпасы били еще дальше - почти на 44000 м.

Недостатком "двадцать третьих" считался их значительный вес - более 21 т - и маленькая скорострельность - 0,5-1 выстрел в минуту. Расчет был многочисленным -16 человек.

Если раньше эти пушки время от времени появлялись в репортажах из этой "горячей точки", то теперь уже около четырёх лет этого не происходит. Как считают военные эксперты, вряд ли все они были потеряны в боях. Скорее всего, проблема в том, что элементарно закончились редкие и дорогие боеприпасы. У нас производство давно уже прекращено и больше никто в мире их не выпускает.

Лев Романов