Оснащение Сибири: восток России защитят от гиперзвукового оружия

Смогут ли новейшие зенитные системы прикрыть Красноярский край, Хакасию и Иркутскую область

Восточную Сибирь закрывают противоракетным щитом. Минобороны перевооружит на новейшие зенитно-ракетные комплексы 41-ю дивизию ПВО. Это соединение прикрывает территорию Иркутской и Новосибирской областей, а также Красноярского края и Хакасии. Один из его полков получил новейшие комплексы С-400, а остальные будут оснащены модернизированными системами С-300ПМ-2 «Фаворит». Последние способны перехватывать любые современные воздушные цели. Несмотря на удаленность восточносибирских регионов от границ, они уязвимы для ударов крылатых ракет и перспективных гиперзвуковых комплексов, считают эксперты.

Не хуже «Триумфа»

Минобороны приняло решение о перевооружении 41-й дивизии противовоздушной обороны, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Один из ее полков получит новейшие комплексы С-400 «Триумф», а остальные части — модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит». Помимо «Триумфов» и «Фаворитов» в состав каждого полка войдут дивизионы зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Последние предназначены для защиты дальнобойных С-300ПМ-2 и С-400 от ударов крылатых ракет и беспилотников. По словам источников, завершение полного перевооружения дивизии планируется в ближайшее время. Но точные сроки будут зависеть от выполнения гособоронзаказа и поставки новой техники в войска.

41-я дивизия ПВО структурно входит в 14-ю армию ВВС и ПВО, в зоне ответственности которой огромная территория от Поволжья до Байкала. Сама дивизия со штабом в Новосибирске прикрывает Восточную Сибирь.

Новейшие С-400 уже поступили на вооружение 590-го гвардейского зенитно-ракетного Львовского полка. Он расположен в Новосибирске, там же, где и управление соединения. Остальные полки дивизии, которые стоят в Ангарске Иркутской области, в Абакане и в Красноярском крае, получат модернизированные «Фавориты».

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Так, на прошлой неделе российское военное ведомство сообщило, что 1534-й зенитно-ракетный полк (дислоцируется в Иркутской области) до конца года завершит перевооружение на модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2.

С-300ПМ-2 — глубокая модернизация базовой С-300, разработанная в середине прошлого десятилетия. Обновленная система получила радиолокационную станцию обнаружения (РЛС), станцию подсвета и наведения (стрельбовой радар) и мобильный командный пункт. «Фаворит» может использовать более современные и мощные боеприпасы, чем С-300. Кроме того, он способен эффективно работать даже в условиях активной постановки противником радиопомех.

Модернизированная система может сбивать практически любые типы воздушных целей на дистанциях до 250 км — самолеты, баллистические и крылатые ракеты, беспилотники, а со временем и гиперзвуковые боеприпасы, когда они будут где-либо разработаны.

Особый статус

— Сибирский промышленный район является особенным, там размещены наши стратегически важные объекты, которые необходимо прикрывать с воздуха, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Перевооружение на С-300ПМ-2 «Фаворит» повышает огневые возможности по прикрытию важных объектов на территории Сибири: крупных гидроэлектростанций, промышленных предприятий, месторождений природных ресурсов.

Стратегическая авиация и баллистические ракеты США могут достигнуть территории Сибири по кратчайшему пути — через Северный полюс. Поэтому перевооружение 41-й дивизии на модернизированные системы значительно усилит возможности по сравнению со старой зенитно-ракетной техникой, с уже автоматизированной системой управления для быстроты принятия решений.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— После перехода на новые комплексы с автоматизированной системой управления число целей, которые могут поразить подразделения ПВО, увеличится в разы. Сейчас происходит перевооружение центральных промышленных районов, приграничных дивизий и армий на западном и южном направлениях. Система С-300ПМ-2 «Фаворит» и С-400 по характеристикам примерно одинаковы, значительно друг от друга не отличаются. Это дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы. У С-400 чуть более современный комплекс, некоторые боевые возможности выше, а вот мобильность, тактико-технические характеристики у них примерно равны. А самое главное — общая автоматизированная система управления. С такими комплексами можно оперативно нарастить силы на угрожаемом направлении и создать сплошное радиолокационное поле, — заключил Айтеч Бижев.

После распада Советского Союза разрушилась и система ПВО страны. Сплошное радиолокационное покрытие начали восстанавливать в прошлом десятилетии. Особое внимание уделяется прикрытию с воздуха стратегических объектов Урала и Сибири. В частности, сейчас в войска ПВО в этих регионах поставляют низковысотные радиолокационные системы «Подлет-К1». Завершение поставок планируется до конца этого года. Новая РЛС способна засекать даже малогабаритные и низковысотные объекты в радиусе 300 км.

Кроме того, в прошлом году началось развертывание полков мобильного резерва. На вооружение новых частей поступят уникальные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Подразделения за считаные часы могут совершить марш-бросок и надежно прикрыть важные элементы инфраструктуры, промышленные и социальные объекты от ударов крылатых ракет и беспилотников.

Роман Крецул