Войти
Известия.ru

Оснащение Сибири: восток России защитят от гиперзвукового оружия

1023
0
+2
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Смогут ли новейшие зенитные системы прикрыть Красноярский край, Хакасию и Иркутскую область

Восточную Сибирь закрывают противоракетным щитом. Минобороны перевооружит на новейшие зенитно-ракетные комплексы 41-ю дивизию ПВО. Это соединение прикрывает территорию Иркутской и Новосибирской областей, а также Красноярского края и Хакасии. Один из его полков получил новейшие комплексы С-400, а остальные будут оснащены модернизированными системами С-300ПМ-2 «Фаворит». Последние способны перехватывать любые современные воздушные цели. Несмотря на удаленность восточносибирских регионов от границ, они уязвимы для ударов крылатых ракет и перспективных гиперзвуковых комплексов, считают эксперты.

Не хуже «Триумфа»

Минобороны приняло решение о перевооружении 41-й дивизии противовоздушной обороны, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Один из ее полков получит новейшие комплексы С-400 «Триумф», а остальные части — модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит». Помимо «Триумфов» и «Фаворитов» в состав каждого полка войдут дивизионы зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Последние предназначены для защиты дальнобойных С-300ПМ-2 и С-400 от ударов крылатых ракет и беспилотников. По словам источников, завершение полного перевооружения дивизии планируется в ближайшее время. Но точные сроки будут зависеть от выполнения гособоронзаказа и поставки новой техники в войска.


41-я дивизия ПВО структурно входит в 14-ю армию ВВС и ПВО, в зоне ответственности которой огромная территория от Поволжья до Байкала. Сама дивизия со штабом в Новосибирске прикрывает Восточную Сибирь.

Новейшие С-400 уже поступили на вооружение 590-го гвардейского зенитно-ракетного Львовского полка. Он расположен в Новосибирске, там же, где и управление соединения. Остальные полки дивизии, которые стоят в Ангарске Иркутской области, в Абакане и в Красноярском крае, получат модернизированные «Фавориты».

Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Так, на прошлой неделе российское военное ведомство сообщило, что 1534-й зенитно-ракетный полк (дислоцируется в Иркутской области) до конца года завершит перевооружение на модернизированные системы противовоздушной обороны С-300ПМ-2.

С-300ПМ-2 — глубокая модернизация базовой С-300, разработанная в середине прошлого десятилетия. Обновленная система получила радиолокационную станцию обнаружения (РЛС), станцию подсвета и наведения (стрельбовой радар) и мобильный командный пункт. «Фаворит» может использовать более современные и мощные боеприпасы, чем С-300. Кроме того, он способен эффективно работать даже в условиях активной постановки противником радиопомех.

Модернизированная система может сбивать практически любые типы воздушных целей на дистанциях до 250 км — самолеты, баллистические и крылатые ракеты, беспилотники, а со временем и гиперзвуковые боеприпасы, когда они будут где-либо разработаны.


Особый статус

— Сибирский промышленный район является особенным, там размещены наши стратегически важные объекты, которые необходимо прикрывать с воздуха, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Перевооружение на С-300ПМ-2 «Фаворит» повышает огневые возможности по прикрытию важных объектов на территории Сибири: крупных гидроэлектростанций, промышленных предприятий, месторождений природных ресурсов.

Стратегическая авиация и баллистические ракеты США могут достигнуть территории Сибири по кратчайшему пути — через Северный полюс. Поэтому перевооружение 41-й дивизии на модернизированные системы значительно усилит возможности по сравнению со старой зенитно-ракетной техникой, с уже автоматизированной системой управления для быстроты принятия решений.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— После перехода на новые комплексы с автоматизированной системой управления число целей, которые могут поразить подразделения ПВО, увеличится в разы. Сейчас происходит перевооружение центральных промышленных районов, приграничных дивизий и армий на западном и южном направлениях. Система С-300ПМ-2 «Фаворит» и С-400 по характеристикам примерно одинаковы, значительно друг от друга не отличаются. Это дорогостоящие зенитно-ракетные комплексы. У С-400 чуть более современный комплекс, некоторые боевые возможности выше, а вот мобильность, тактико-технические характеристики у них примерно равны. А самое главное — общая автоматизированная система управления. С такими комплексами можно оперативно нарастить силы на угрожаемом направлении и создать сплошное радиолокационное поле, — заключил Айтеч Бижев.

После распада Советского Союза разрушилась и система ПВО страны. Сплошное радиолокационное покрытие начали восстанавливать в прошлом десятилетии. Особое внимание уделяется прикрытию с воздуха стратегических объектов Урала и Сибири. В частности, сейчас в войска ПВО в этих регионах поставляют низковысотные радиолокационные системы «Подлет-К1». Завершение поставок планируется до конца этого года. Новая РЛС способна засекать даже малогабаритные и низковысотные объекты в радиусе 300 км.

Кроме того, в прошлом году началось развертывание полков мобильного резерва. На вооружение новых частей поступят уникальные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Подразделения за считаные часы могут совершить марш-бросок и надежно прикрыть важные элементы инфраструктуры, промышленные и социальные объекты от ударов крылатых ракет и беспилотников.



Роман Крецул

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
09.03.2016
Тульский "Панцирь"
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:15
  • 6
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:51
  • 2
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 15:59
  • 839
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 15:55
  • 36
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год
  • 13.07 07:45
  • 77
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.07 05:51
  • 1
El Periódico (Испания): помощь на востоке перед лицом России и поддержка на южной границе
  • 13.07 05:21
  • 1
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 13.07 04:29
  • 1
Resalat (Иран): Третьей мировой не будет, ибо слишком сильна Россия
  • 13.07 01:46
  • 37
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ