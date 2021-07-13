Войти
Интерфакс-АВН

Росгвардия начинает крупное межрегиональное учение "Заслон-2021", отработает вопросы нейтрализации угроз госбезопасности

787
0
0
Росгвардия
Презентация формы для Росгвардии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Росгвардия с 12 по 30 июля проводит учение "Заслон-2021" в нескольких регионах страны, это первая столь масштабная тренировка с момента создания ведомства.

"В период с 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон - 2021". В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России", - сообщили "Интерфаксу" в Росгвардии.

Учение проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению "Запад - 2021", которое пройдет в сентябре нынешнего года.

"К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии", - сказали в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.05.2020
Что нужно знать о весеннем призыве
31.10.2019
Колесные Т-72: "Хаммеры" загримировали под российские танки в США
13.09.2018
Росгвардия подтвердила проведение учений в офисе Сбербанка в Москве
28.03.2018
За мужество и отвагу: офицер Росгвардии — о семье, службе и войне на Северном Кавказе
02.06.2017
Спецслужбы СНГ отработали на учениях случаи применения интернета террористами для вербовки
15.07.2016
Росгвардия и Народная полиция КНР высоко оценили "Сотрудничество-2016"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:15
  • 6
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:51
  • 2
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 15:59
  • 839
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 15:55
  • 36
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год
  • 13.07 07:45
  • 77
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.07 05:51
  • 1
El Periódico (Испания): помощь на востоке перед лицом России и поддержка на южной границе
  • 13.07 05:21
  • 1
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 13.07 04:29
  • 1
Resalat (Иран): Третьей мировой не будет, ибо слишком сильна Россия
  • 13.07 01:46
  • 37
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ