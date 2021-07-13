Росгвардия начинает крупное межрегиональное учение "Заслон-2021", отработает вопросы нейтрализации угроз госбезопасности

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Росгвардия с 12 по 30 июля проводит учение "Заслон-2021" в нескольких регионах страны, это первая столь масштабная тренировка с момента создания ведомства.

"В период с 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон - 2021". В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России", - сообщили "Интерфаксу" в Росгвардии.

Учение проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению "Запад - 2021", которое пройдет в сентябре нынешнего года.

"К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии", - сказали в ведомстве.