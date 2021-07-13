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РИА Новости

Крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021" стартовали в России

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Бойцы отряда ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области во время тактико-специальных учений
Бойцы отряда ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области во время тактико-специальных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Вергун

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021" стартовали в России, они продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в этом году маневрам российской армии "Запад-2021", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"С 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего создания, Росгвардия проведет сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021", - говорится в релизе.

Цель – подготовиться к совместному стратегическому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре нынешнего года. К учениям привлекут воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений.

Переброска сил в районы практических занятий будет проводиться авиацией, автомобилями и поездами.

Учения призваны оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Будут отработаны задачи, "направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России".

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