Два петербургских вуза разработали ионный двигатель для дальнего космоса

В основу проекта заложена эффективная и перспективная технология ионизации газа в вакууме с применением пористых мембран

ТАСС, 12 июля. Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разработали ионный электрический двигатель, который в будущем может быть использован для освоения дальнего космоса.

"[В настоящее время] ведутся исследования по созданию электрических ракетных двигателей и целых двигательных платформ на их основе для выполнения транспортных операций в космосе, довыведения аппаратов с промежуточных орбит на рабочие. Актуальность обозначенного направления побудила крупнейшие учебные заведения Санкт-Петербурга - Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого на создание творческого коллектива для проведения теоретических и экспериментальных исследований по разработке ионного электрического ракетного двигателя нового поколения", - говорится в статье начальника лаборатории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Николая Шуневича, старшего научного сотрудника военного института Виктора Мартынова, опубликованной в газете "Красная звезда".

Как уточняется в статье, в основу проекта заложена эффективная и перспективная технология ионизации газа в вакууме с применением пористых мембран. "Для подтверждения возможностей новой технологии выполнены теоретический расчет элементов конструкции двигателя и математическое моделирование процесса ионизации, изготовлен лабораторный образец электрического ракетного двигателя нового поколения, произведена модернизация вакуумной системы для огневых испытаний образца", - отмечают Шуневич и Мартынов.

Чтобы провести испытания, говорится в статье, были созданы высоковольтные источники питания, система дозированной подачи рабочего тела, устройство оценки силы тяги. "Лабораторный образец электрического ракетного двигателя нового поколения подтвердил свою работоспособность", - подчеркнули сотрудники Военно-космической академии.

Лабораторный образец устойчиво работал на различных видах топлива. Наряду с традиционно применяемым ксеноном в качестве рабочего тела использовались аргон, гелий, элегаз и воздух. "Полученные результаты легли в основу ряда научных трудов, публикаций, докладов и патентных изысканий", - говорится в статье.