«Кенгуру» ускакали из Афганистана

Все австралийские военнослужащие покинули Афганистан.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Питер Даттон.

«На данный момент эта кампания подошла к концу. Однако это не означает, что мы не будем участвовать в других кампаниях с Соединенными Штатами, возможно, с участием SAS (австралийская авиадесантная служба специального назначения) или иных сил специального назначения, если мы посчитаем, что это отвечает нашим национальным интересам или интересам наших союзников», — сказал Даттон в интервью Sky News.

Министр обороны отметил, за прошедшие 20 лет в военной кампании в Афганистане принимали участие более 39 тысяч австралийских военнослужащих, однако в последние годы контингент был сокращен с 1,5 тысячи солдат и офицеров до 80 человек.