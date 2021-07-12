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Газета.ru

Частные военные действия: чем занимаются ЧВК по всему миру

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Источник изображения: gazeta.ru

Основателю американской Blackwater не удалось создать ЧВК на Украине

В конце недели стало известно о планах основателя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса создать ЧВК на Украине. По данным The Times, Принс собирался нанимать украинских военных, воевавших против ДНР и ЛНР. Кроме того, на базе украинских авиационных и космических предприятий, американец собирался создать конкурента Boeing и Airbus. Почему эти планы не были реализованы и в каком статусе сейчас находятся ЧВК в разных странах - в материале «Газеты.Ru».

Планам основателя небезызсветсной Blackwater Эрика Принса создать ЧВК на Украине помешали итоги выборов президента США в ноябре 2020 года, сообщило The Times. Бизнесмена считали приближенным экс-президента Дональда Трампа, который потерпел поражение, пытаясь переизбраться на второй срок.

Издание рассказало, что Принс собирался создать частную военную компанию, в которую он хотел нанимать военнослужащих ВСУ, участвовавших в конфликте в Донбассе. Также он намеревался создать конкурента Boeing и Airbus на базе украинских авиационных и космических предприятий, утверждает британская газета.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что новую украинскую ЧВК американцы планировали использовать для войны в Донбассе.

"Главное место ЧВК в современной военной структуре заключается в неявном присутствии в том или ином регионе. Туда, куда ты не пошлешь армию, всегда может уехать частная военная компания, которая может быть даже не ассоциирована с тем или иным государством, но всем будет понятно, чьи она интересы отстаивает. В случае Украины, я думаю, это была американская идея обеспечить присутствие высокопрофессиональных военных, которым можно было бы, в случае чего, доверить сложную технику, которую нельзя доверить местным", - пояснил Шурыгин.

По его словам, причины, по которым эта идея не была реализована, лежат в экономической плоскости. "Что-то не срослось. Я думаю, что у Украины не было достаточного количества денег, чтобы расплачиваться с ЧВК соответственно ее статусу", - отметил эксперт.

В свою очередь, шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал» Александр Гольц отметил, что

идея создать ЧВК на Украине могла возникнуть из-за недостаточной квалификации украинских военных.

"Это, скорее, от безысходности. Если есть неудовлетворенность своими вооруженными силами, всегда есть потребность придумать что-то новое. Но поскольку нет профессиональной армии, откуда брать кадры для этих ЧВК? Видимо, денег не было, чтобы платить", - отметил Гольц.

Что такое ЧВК

ЧВК - это фактически охранные предприятия, вооруженные боевыми машинами, артиллерией, вертолетами, комплексами ПВО и другой военной техникой. При этом они не входят в боевые группы регулярных войск других стран, а действуют самостоятельно, выполняя, в основном, оборонительные задачи по заказу правительств или крупных корпораций (охрана нефтепроводов, сопровождение грузов и т.д.).

В мире существует как минимум несколько сотен частных военных компаний, самые крупные - из Великобритании и США. Они работают в странах Африки, Латинской Америки, формально - охраняют карьеры, шахты и рудники, а также обеспечивают безопасность миссий, посольств, представительств, сопровождают грузы, патрулируют границы.

Кроме того, им приписывают участие в боевых действиях, ликвидацию боевиков, подготовку военных других стран и другие специфические услуги.

Услугами ЧВК пользуются правительства западных стран и даже ООН, хотя юридически деятельность частных военных компаний во многих государствах мира находится в "серой зоне". При этом в случае прямого запрета на наемничество в стране их услуги оформляются как охранная деятельность.

Самая крупная в мире частная военная компания - G4S. Она появилась после слияния британской Securicor с датской Group 4 Falck в 2004 году. Общая численность сотрудников превышает 500 тыс. человек, которые работают более чем в 90 странах мира. В частности, G4S охраняет около 40 посольств, обеспечивает безопасность футбольных матчей и Олимпийских игр, управляет тюрьмами и иммиграционными центрами. Обвинялась в нарушении прав человека в израильских тюрьмах.

Американская ЧВК Blackwater с января 2010 года называется Academi, в ней работает около 20 тыс. человек, однако развитая структура дочерних компаний позволяет утверждать, что в выполнении контрактов задействуется более 600 тыс. человек. Blackwater участвовала в военных действиях в Афганистане, в устранении последствий урагана "Катрина", работала на нефтедобывающие корпорации и страховые компании. В ходе расследований расстрела 17 человек на центральной площади Багдада выяснилось, что с 2005 года по 2007 год сотрудники Blackwater участвовали в 195 перестрелках в Ираке, причем чаще всего они первыми открывали огонь.

Другая ЧВК - DynCorp International - специализируется на авиационных услугах - перевозке, разведке, подготовке пилотов, наземной поддержке полетов, техническому обслуживанию самолетов и вертолетов. Она оказывала услуги Пентагону в Боливии, Боснии, Сомали, Анголе, Гаити, Колумбии, Косово и Кувейте, а также является подрядчиком ООН. Сотрудники DynCorp обвинялись в торговле детьми в Боснии.

Свои ЧВК существуют еще в ряде стран, в том числе в Австралии и Южной Африке. По словам Владислава Шурыгина, создание ЧВК решает сразу несколько задач - социальные, правовые и политические:

"Первое, ты можешь выбирать туда только мотивированных профессионалов, которые работают исключительно за деньги, поэтому социальная ситуация в государстве, которое отправило этих чевэкашников, даже в случае их массовой гибели, будет достаточно стабильной, потому что все понимают, что они сражаются за деньги», - говорит собеседник «Газеты.Ru».

Второе, продолжает эксперт, на них не распространяются законы ведения боевых действий, их военные преступления проходят как «просто беспредел частных лиц».

«И в общем, это очень удобная форма того, что американцы называют "мягкой силой", - пояснил Шурыгин.

Он отметил, что логика создания ЧВК всегда связана с высококвалифицированными военными, которые хорошо мотивированы на решение задач и способны их выполнить.

"ЧВК заинтересованы в том, чтобы люди, которые туда попадают, были в достаточной степени подготовлены. Потому что если ЧВК будет плохо подготовлена, то ее просто уничтожат в бою. К тому же, если сотрудники ЧВК будут низко мотивированы и плохо воевать, они не будут выполнять те задачи, которые перед ними ставятся, и заказчик в итоге разорвет контракт", - отметил Шурыгин.

Александр Гольц напомнил, что толчком к развитию западных ЧВК послужили экономические факторы.

"Определяющим фактором стало то, что жизнь военнослужащего в западных странах стала очень дорогой. Минимум, который выплачивает Пентагон на любого погибшего военнослужащего, превышает миллион долларов США. И пожизненная пенсия семье", - отметил эксперт.

В этих условиях появились компании, которые предложили правительствам взять на себя все риски, связанные с боевыми потерями в сложных районах. Они заключали контракты напрямую с правительствами или с частным бизнесом.

"Грубо говоря, некое правительство, давайте для примера возьмем правительство США, обращается в эту частную военную компанию и говорит, что нам нужно, например, провести конвой в некоем рискованном районе. Частная компания говорит, за какую сумму и с помощью какого количество людей и вооружения сможет провести конвой, и заключается контракт. Если в результате гибнут сотрудники ЧВК, это уже проблема ЧВК, а не американского правительства. Они не платят никаких страховок. В этом, как я понимаю, и заключается прелесть ЧВК для западных правительств", - пояснил Гольц.

А как у нас

В России Госдума никак не может принять закон о ЧВК, при этом деятельность негосударственных военных компаний прямо запрещена российским законодательством. По оценке правительства РФ, деятельность частных военных и военно-охранных организаций противоречит Конституции, а вопросы обороны должно решать государство.

Тем не менее не раз сообщалось о существовании как минимум четырех российских ЧВК - "Славянский Союз" (организация запрещена в России), "Российские системы безопасности", "Группа Вагнера" и "Мар". Правда, две из них зарегистрированы за пределами России, а "Группа Вагнера" вообще не имеет юридического лица и часто ассоциируется западными СМИ с прикрытием операций спецназа ГРУ. Тем не менее, по официальным данным, ни в одной из военных кампаний российские ЧВК не участвуют.

По мнению Александра Гольца, уровень подготовки российских и украинских наемных отрядов значительно ниже западных ЧВК, которые могут себе позволить платить бойцам десятки тысяч долларов в месяц и иметь офисы для найма во многих крупных городах.

Логика существования российских ЧВК, по мнению Гольца, другая. "В России в ЧВК увидели возможность государства уйти от ответственности", - считает Гольц.

Кроме того, по мнению собеседника «Газеты.Ru», легализации ЧВК противостоит Федеральная служба безопасности, которая «совсем не в восторге, что в какой-то момент на территорию России вернется некоторое количество людей с опытом боевых действий». Гольц подразумевает, что при переводе ЧВК в правовое русло, туда пойдут, скорее всего, достаточно деклассированные представители, получение боевого опыта которыми может стать угрозой уже внутри России.

А потому ФСБ давало отрицательный отзыв во время обсуждения закона о ЧВК.

"И потом, военные скептически стали относиться к этим ЧВК. В последнее время про них все притихло - то ли лучше стали работать, то ли все это закончилось благополучно", - отметил эксперт.

В свою очередь, Владислав Шурыгин уверен, что российские ЧВК вполне могут конкурировать с западными, и успешно заняли ниши в ряде регионов мира.

"Мы уже заняли свою нишу. Мы хорошо работаем в Африке, в целом ряде республик. Мы работаем в Южной Америке тоже достаточно успешно. Мы работаем на арабском востоке", - утверждает Шурыгин.

При этом он отметил, что Россия вряд ли отправит ЧВК в Афганистан в случае обострения там конфликта, вопрос отношений с талибами (организация запрещена в России)* (члены запрещенной в России организации "Талибан") будет решаться, скорее, дипломатическим путем.

"Мы сейчас взяли курс на то, чтобы договориться с талибами. Несмотря на то что талибы не рассматриваются нами как союзники, но они сами нуждаются в союзниках, а у них начинаются серьезные проблемы с ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России) на своей территории. Значит, им нужна новая техника, новое вооружение, им нужна поддержка. И кроме нас и Пакистана эту поддержку им никто не даст. Поэтому они сейчас являются ситуационно нашими союзниками", - пояснил эксперт.

По его словам, дипломатические объекты успешно охраняет отряд специального назначения СВР «Заслон», а у крупного российского бизнеса нет в Афганистане собственности, для охраны которой требуется ЧВК. Для помощи талибам в борьбе с ИГ российские ЧВК не потребуются.

*«Талибан», талибы - организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 года.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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Денис Тельманов

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