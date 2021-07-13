Войти
Известия.ru

Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом к границе космоса

702
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Joe Skipper

Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск поздравил британского миллиардера и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса.

«Поздравляю, прекрасный полет!» — написал Маск в комментариях к посту Брэнсона в Twitter.

Маск поддержал Брэнсона еще перед полетом. Владелец компании Virgin Galactic публиковал фото с Маском в своем профиле в Instagram.


Поздравления Брэнсону также передал основатель Amazon Джефф Безос, который в скором времени также полетит в космос.

«С нетерпением жду, когда смогу вступить в клуб», — написал Безос в своем Instagram-аккаунте.

Безос, как планируется, отправится в суборбитальный полет 20 июля. Он будет осуществляться на корабле, изготовленном его аэрокосмической компанией Blue Origin. Она является конкурентом Virgin Galactic.

Брэнсон совершил полет к границе с космосом совместно с тремя астронавтами на ракетоплане Unity ранее в этот день.

Космолет был запущен с космодрома в штате Нью-Мехико. Самолет-носитель Eve поднял его на высоту около 15 км. Затем ракетоплан отсоединился от носителя и запустил собственный двигатель, поднявшись на высоту более 80 км. Экипаж на несколько минут смог испытать состояние невесомости. После этого аппарат начал снижение и совершил успешную посадку на космопорте.

Полет проходил при участии пилотов Дэйва Маккая и Майкла Масуччи. Всего он продлился около часа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Virgin Galactic
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
29.04.2021
Туристом на орбиту
07.11.2019
Космос для всех: смогут ли частные компании реанимировать украинскую космическую отрасль? (Hromadske, Украина)
09.10.2019
Boeing инвестирует $20 млн в компанию Virgin Galactic для развития космического туризма
13.03.2019
Космодром шаговой доступности
06.10.2017
Иван Косенков: пока космонавтика - способ потратить, а не заработать деньги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:15
  • 6
Необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в России экономический кризис - Совбез РФ
  • 13.07 18:51
  • 2
Запад объединяет усилия против России: Россия принимает контрмеры (Чжунго цзюньван, Китай)
  • 13.07 18:42
  • 22
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 13.07 18:41
  • 4
«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали
  • 13.07 15:59
  • 839
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 15:55
  • 36
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.07 12:13
  • 7
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 13.07 11:28
  • 1
Специалисты Военной академии РВСН представят макет "умной аудитории" с интерактивными средствами визуализации
  • 13.07 10:26
  • 2216
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.07 09:26
  • 1
Российские оборонные компании в рейтинге Defense News за 2021 год
  • 13.07 07:45
  • 77
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.07 05:51
  • 1
El Periódico (Испания): помощь на востоке перед лицом России и поддержка на южной границе
  • 13.07 05:21
  • 1
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 13.07 04:29
  • 1
Resalat (Иран): Третьей мировой не будет, ибо слишком сильна Россия
  • 13.07 01:46
  • 37
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ