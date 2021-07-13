Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полетом к границе космоса

Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск поздравил британского миллиардера и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса.

«Поздравляю, прекрасный полет!» — написал Маск в комментариях к посту Брэнсона в Twitter.

Маск поддержал Брэнсона еще перед полетом. Владелец компании Virgin Galactic публиковал фото с Маском в своем профиле в Instagram.

Поздравления Брэнсону также передал основатель Amazon Джефф Безос, который в скором времени также полетит в космос.

«С нетерпением жду, когда смогу вступить в клуб», — написал Безос в своем Instagram-аккаунте.

Безос, как планируется, отправится в суборбитальный полет 20 июля. Он будет осуществляться на корабле, изготовленном его аэрокосмической компанией Blue Origin. Она является конкурентом Virgin Galactic.

Брэнсон совершил полет к границе с космосом совместно с тремя астронавтами на ракетоплане Unity ранее в этот день.

Космолет был запущен с космодрома в штате Нью-Мехико. Самолет-носитель Eve поднял его на высоту около 15 км. Затем ракетоплан отсоединился от носителя и запустил собственный двигатель, поднявшись на высоту более 80 км. Экипаж на несколько минут смог испытать состояние невесомости. После этого аппарат начал снижение и совершил успешную посадку на космопорте.

Полет проходил при участии пилотов Дэйва Маккая и Майкла Масуччи. Всего он продлился около часа.