Ричард Брэнсон рассказал о впечатлениях от полета на космолете Virgin Galactic

По словам миллиардера, ни один человек не может представить себе виды, которые открываются на планету с околоземного пространства, и морально подготовиться к ним

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Ни один человек не может представить себе виды, которые открываются на планету с околоземного пространства, и морально подготовиться к ним, заявил миллиардер Ричард Брэнсон, совершивший в воскресенье полет к границе космоса.

"Я мечтал о полете в космос с детства, но, честно говоря, ничто не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса. Это было нечто магическое", - сказал он после полета на праздничном мероприятии, трансляция которого велась на сайте компании Virgin Galactic.

Миллиардер в начале своей речи с трудом подбирал слова, объясняя это тем, что "был вверх ногами несколько минут назад". Он отметил напряженную работу всех сотрудников компании на протяжении 17 лет, благодаря которой удалось реализовать этот проект.

Брэнсон и еще пять сотрудников Virgin Galactic в воскресенье совершили полет к границе космоса, поднявшись на высоту в 86 км на борту аппарата Unity-22. Все путешествие продлилось для них около часа, а чувство невесомости космические пассажиры испытывали лишь несколько минут. В состав экипажа помимо миллиардера вошли пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования в Virgin Galactic Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Полет Брэнсона и экипажа Virgin Galactic опередил на девять дней аналогичный запуск конкурентов из Blue Origin. 7 июня американский миллиардер, владелец компании Blue Origin Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом Марком на корабле New Shepard. Также с ними в космос отправятся пока не названный человек, выигравший билет на аукционе за 28 млн долларов, и 82-летняя американка Уэлли Фанк, которая в 1960-е годы была самой молодой выпускницей космической программы для женщин.