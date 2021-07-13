"Поздравления Ричарду!": первый миллиардер подобрался к космосу

Ричард Брэнсон совершил первый суборбитальный полет

Миллиардер Ричард Брэнсон сдержал слово и совершил первый суборбитальный полет на своем космоплане Unity. За историческим событием следила "Газета.Ru".

Американский бизнесмен Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, совершившим суборбитальный космический полет. В ходе воскресного эксперимента, как и было объявлено ранее, Брэнсон на своем корабле Unity поднялся в верхние слои атмосферы.

Как следует из кадров трансляции, максимальная высота корабля составила 280 тыс. футов (около 85 километров), скорость превысила 3 числа Маха.

Спустя примерно 1 час 20 минут после старта суборбитальный корабль успешно приземлился на аэродроме вылета.

"Поздравления Ричарду и Virgin Galactic!", - сказал ведущий трансляции. В ходе нее на экран периодически выводилось происходящее в салоне корабля, Брэнсон улыбался, аплодировал и общался со своими попутчиками.

Ранее сообщалось, что на борту Unity, который по факту является не космическим кораблем, а самолетом с реактивным двигателем, будет сам Брэнсон, пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, а также астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.

Перед стартом Брэнсон рассказывал журналистам, как и когда стал мечтать о космических полетах. «Когда я был маленьким, стоял в отцом и сестрой и смотрел на Луну, и мне сказали что Базз и Нил ходили по ней, - говорил бизнесмен NPR. - И тогда я подумал, что когда-нибудь полечу в космос». По его словам, мечтать о космосе он начал с пяти лет.

Воплощать свою мечту в реальность Брэнсон начал в 2004 году, когда зарегистрировал компанию Virgin Galactic с целью сделать суборбитальные полеты возможными уже при жизни этого поколения. Предприниматель рассчитывал достичь успеха за 6-7 лет. Однако дорога в космос оказалась тернистой, были на его пути неудачи и катастрофы с человеческими жертвами.

Так, в 2014 году во время испытательного полета ракетоплана Брэнсона погиб летчик-испытатель, причиной тогда была названа ошибка летчика и конструктивные недостатки корабля.

«Космос очень труден. Ракетная наука очень сложна. И нам потребовалось 17 лет, чтобы отважные летчики-испытатели и 800 инженеров создали безопасную систему, которая вынесет нас в космос и затем в следующем году начнет возить народ в космос», - пояснил Брэнсон.

Брэнсон объявил о своем намерении отправиться в суборбитальный полет в прошлом месяце, решив опередить своего конкурента - главу Amazon Джефа Безоса, который должен отправиться в первый космический полет 20 июля на своем корабле New Shepard. Вместе с Безосом в космос отправятся его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и некий человек, который купил себе билет на корабль за $28 млн в рамках аукциона.

В вопросе техники запуска в ближний космос у двух компаний мало общего. В отличие от традиционных ракетных пусков, Virgin Galactic решила использовать не новую, но ранее так никогда не опробованную систему «воздушного старта».

Для запуска космоплана Unity в качестве первой ступени используется двухфюзеляжный самолет-носитель White Knight Two. Самолет поднялся на высоту порядка 17 километров, после чего Unity отделился и взмыл за счет собственных двигателей на высоту более 80 км.

Там члены экипажа должны провели несколько минут в невесомости, после чего корабль спустился на аэродром и сел по-самолетному в Нью-Мехико.

Ранее корабль уже более 20 раз летал в ходе тестовых испытаний, и трижды приближался к границе космоса.

Большие споры вызвал вопрос считать ли полет Брэнсона полетом в космос. Он не достиг так называемой линии Кармана (100 километров) - общепризнанной границы ближнего космоса, которую планирует преодолеть Безос на своем корабле.

Поэтому в компании Blue Origin накануне старта конкурента заявили, что полет Брэнсона не будет полноценным космическим полетом, так как пройдет ниже линии Кармана. Blue Origin опубликовала таблицу, где сравниваются предстоящие полеты двух компаний. В ней указывается, что корабль Безоса New Shepard преодолеет линию Кармана, а корабль Unity-22 Брэнсона этого не сделает. В Blue Origin отметили, что летательный аппарат Virgin Galactic является высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем.

Как бы то ни было, старты двух кораблей должны открыть дорогу космическим туристам, желающим отправиться если не полноценный космический полет, то хотя бы в суборбитальный. Как сообщала ранее Virgin Galactic, на космические полеты, которые начнутся с 2022 года, уже продано свыше 700 билетов стоимостью $200-250 тыс.

Павел Котляр