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Известия.ru

Ракетоплан Virgin Galactic с Брэнсоном достиг космоса и вернулся на Землю

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joe Skipper

Ракетоплан Unity компании Virgin Galactic с ее владельцем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту в воскресенье, 11 июля, достиг линии Кармана, которая считается границей космоса. Трансляция полета велась в YouTube компании.

Самолет-носитель Eve поднял ракетоплан на высоту около 15 км. Затем космолет отсоединился от носителя и запустил собственный двигатель. Экипаж корабля на несколько минут смог ощутить невесомость на высоте более 80 км. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на космопорте.


Несмотря на помехи в трансляции, Брэнсон смог сказать несколько слов с борта Unity, поздравив зрителей с важным событием.

Ракетоплан Unity был запущен с космодрома в штате Нью-Мехико. Изначально запуск планировался на 16:00 мск, однако Virgin Galactic отложила его на полтора часа из-за погодных условий.

Кроме Брэнсона в полете принимали участие пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, а также астронавты компании. Всего полет продлился около часа. Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом Unity при полной загрузке.

25 июня сообщалось, что Virgin Galactic получила одобрение федерального авиационного управления США (FAA) на запуск клиентов в суборбитальные полеты из Нью-Мексико по цене $250 тыс. за место.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Компании
Virgin Galactic
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