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Военные медики на поле боя

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Источник изображения: vpk-news.ru

В июле на базе обеспечения учебного процесса в Красном Селе проводятся тренировки сборных команд Вооруженных Сил Российской Федерации и Палестины к международному этапу военно-медицинского многоборья «Военно-медицинская эстафета» в рамках АрМИ-2021.

Команды отрабатывают специальные медицинские навыки по эвакуации раненых и оказанию им первой помощи. Условия максимально приближены к военно-полевым. Военные медики показывают свои профессиональные качества на тактическом поле. Успех команды определяется умелыми действиями каждого участника, слаженностью и скоростью поиска и транспортировки раненого, переправы его через водную преграду.

В ходе подготовки к международному этапу конкурса команды проходят полосу препятствий, показывают свой профессионализм в вождении специального военного транспорта и тренируются в стрельбе.

Команда сборной Вооруженных Сил Российской Федерации уже полностью сформирована. В состав вошли специалисты-врачи, фельдшеры, санинструкторы. Некоторые члены команды участвуют в соревнованиях не первый раз. Сержант Светлана Гамидова выступает за Россию пятый год подряд. К военно-полевым условиям Светлана привыкла.

«Самое тяжелое сейчас – это бег с препятствиями, потому что жарко. Но это и большой плюс. Погода готовит нас к жаркому Узбекистану», – делится своими впечатлениями Светлана.

Сильным соперником она считает сборную команду Узбекистана, ведь они не только хорошо подготовлены, но и являются хозяевами соревнований.

Команда военных медиков из Палестины состоит из слушателей и курсантов Военно-медицинской академии. На соревнованиях они выступают второй год, но уже показывают неплохие результаты. В прошлом году они заняли 4 место, поэтому планируют попасть в тройку лучших.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр. 

Это прикладные состязания между военными врачами и медицинскими подразделениями по выполнению специальных медицинских навыков (оказание первой помощи, доставка раненого с поля боя) с применением военной техники, а также соревнования по управлению спецтехникой на пересеченной местности.

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