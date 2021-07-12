Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео

В честь 85-летия 38 НИИ бронетанкового вооружения и техники журналистам показали, как "Армата" стреляет по собрату - крепкому советскому танку Т-64. Телеканал "Звезда" показал процесс во всех возможных видах: снаружи с разных ракурсов, в замедленном темпе, из рубки "Арматы" и изнутри танка-мишени. Подготовка к бою уложилась в несколько прикосновений к сенсорному экрану, во время выстрела танк слегка качнуло - из бокала в руках журналиста пролилось немного воды, - а кумулятивный снаряд прожег дыру в бронированном лбу Т-64.

Журналистов подпустили к Т-14 лишь на время прогревочного выстрела стандартным кумулятивным снарядом. Для "Арматы" разработана линейка новых боеприпасов повышенного могущества, но их посторонним не показывают даже по праздникам. Траекторию полета снаряда сканировал доплеровский радар и снимала высокоскоростная видеокамера. Испытателей особенно интересуют моменты покидания боеприпасом ствола и контакт с целью. Стрельбовые испытания каждого нового танка продолжаются до трех месяцев.

Внутри бронекапсулы Т-14 неожиданно просторно: три человека сидят, не касаясь друг друга. Подготовка к выстрелу напоминает набор номера на телефоне: несколько касаний экрана и где-то позади могучие приводы заряжают снаряд и пороховой заряд, наводят семиметровый ствол на цель. В рубке их работу не слышно - лишь ровное гудение кондиционера, накачивающего под броню прохладу из июльской жары. В момент выстрела экипаж в капсуле слегка качнуло, и только.

38-й НИИ БТВТ выдает конструкторским бюро технические задания на новые образцы бронетехники и ее вооружения, а затем тестирует построенные промышленностью опытные образцы. Танк "Армата" проходит в Кубинке государственные испытания.

Антон Валагин