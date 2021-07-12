Войти
Российская газета

Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео

1080
3
+1

В честь 85-летия 38 НИИ бронетанкового вооружения и техники журналистам показали, как "Армата" стреляет по собрату - крепкому советскому танку Т-64. Телеканал "Звезда" показал процесс во всех возможных видах: снаружи с разных ракурсов, в замедленном темпе, из рубки "Арматы" и изнутри танка-мишени. Подготовка к бою уложилась в несколько прикосновений к сенсорному экрану, во время выстрела танк слегка качнуло - из бокала в руках журналиста пролилось немного воды, - а кумулятивный снаряд прожег дыру в бронированном лбу Т-64.

Журналистов подпустили к Т-14 лишь на время прогревочного выстрела стандартным кумулятивным снарядом. Для "Арматы" разработана линейка новых боеприпасов повышенного могущества, но их посторонним не показывают даже по праздникам. Траекторию полета снаряда сканировал доплеровский радар и снимала высокоскоростная видеокамера. Испытателей особенно интересуют моменты покидания боеприпасом ствола и контакт с целью. Стрельбовые испытания каждого нового танка продолжаются до трех месяцев.

Внутри бронекапсулы Т-14 неожиданно просторно: три человека сидят, не касаясь друг друга. Подготовка к выстрелу напоминает набор номера на телефоне: несколько касаний экрана и где-то позади могучие приводы заряжают снаряд и пороховой заряд, наводят семиметровый ствол на цель. В рубке их работу не слышно - лишь ровное гудение кондиционера, накачивающего под броню прохладу из июльской жары. В момент выстрела экипаж в капсуле слегка качнуло, и только.

38-й НИИ БТВТ выдает конструкторским бюро технические задания на новые образцы бронетехники и ее вооружения, а затем тестирует построенные промышленностью опытные образцы. Танк "Армата" проходит в Кубинке государственные испытания.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
Похожие новости
26.07.2012
От боевых машин солдата – к роботам
14.05.2012
Рогозин: в 2015 армия получит новейшие танки "Армата"
10.04.2012
Россия займется продвижением Т-90С в Азии и Африке
20.02.2012
Новый российский танк появится в 2013 году
11.10.2011
Какой будет БМП в XXI веке?
27.07.2011
Жив отечественный ОПК и надеется жить дальше
3 комментария
№1
12.07.2021 14:29
Пол ролика вообще не про "Армату", но ... рекомендую обратить внимание на ролик, в нём содержится информация о продолжающихся испытаниях КАЗ по программе "Совершенствование - А".

текст относящийся к этой теме (части ролика):
Цитата, время начала 20-15
... На сегодняшний день особенно выделяется комплекс «Совершенствование-А». Устанавливать его можно не только на танки, но и, к примеру, на БМП и БРЭМ. На любой вид бронетанкового вооружения техники по требованию заказчика.

Название «Совершенствование-А» звучит амбициозно. На сегодняшний день это - самый лучший комплекс активной защиты.

Проверку комплекс проходит на заслуженном Т-72Б3. Это - единственный танк в РФ, по которому стреляли из гранатомета и пытались уничтожить практически всеми известными способами. Но он жив и здоров именно потому, что на нем установлен комплекс защиты «Совершенствование-А».

Проверять новый комплекс будут, как принято в Кубинке, в экстремальных условиях - с помощью погружения под воду. Задача - хорошенько промочить «Совершенствование». Напичканный электроникой, он должен работать даже после обильных «водных процедур».

45-тонный «монстр» опускается под воду на добрых полчаса. Танк уходит все глубже, в какой-то момент его выдает только воздухозаборная труба. Через некоторое время машина начинает выходить на поверхность. Делает она это не сама, танк тянут с помощью троса.

30 минут прошли, и теперь активной защите предстоит проверка, ради которой все и затевалось. Обсохнуть ей не дают, совсем наоборот, с помощью «душа» из пожарной машины исследователи добавляют воды. Чтобы затем выстрелить по защите из гранатомета.

Комплекс работает следующим образом: при попадании в зону ответственности, компьютер через радиолокационные станции просчитывает размер, скорость полета и направление боеприпаса. Он все просчитывает и дает команду на отстрел защитного боеприпаса. Это - блоки со взрывчаткой, поглощающей энергию кумулятивной струи. Такие испытания с бронетехникой начались в Кубинке 40 лет назад.

Активные средства защиты, которые установлены на танке, позволяют бороться со всеми средствами поражения по кругу. Даже в случае, когда из гранатометов стреляют по гусеницам, по нижней части корпуса или в верхнюю полусферу. Все летящие снаряды будут уничтожены.

29:00 Подготовив танк, военнослужащие выставляют гранатомет и уходят в бункер. Но что было дальше показывать «Военная приемка» не имеет права. ...

29:10 - кадры работы КАЗ "Совершенствование - А".
0
Сообщить
№2
12.07.2021 18:46
0
Сообщить
№3
12.07.2021 20:36
"Это - блоки со взрывчаткой, поглощающей энергию кумулятивной струи. Такие испытания с бронетехникой начались в Кубинке 40 лет назад."В этом же и есть вся проблема БТВ и ОПК. 40 лет как начались испытания и сейчас они продолжаются. Т.Сталин если бы ему доложили подобное дальше каждый может представить реакцию в меру своей фантазии.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.07 23:03
  • 75
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 12.07 22:41
  • 1
Артиллеристов в Кузбассе усилили ракетным комплексом "Штурм-С"
  • 12.07 22:26
  • 5
Российский «Зевс» получит лазерное оружие
  • 12.07 22:20
  • 34
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 12.07 22:00
  • 35
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 12.07 21:57
  • 5
Путин поддержал предложение создать в Росгвардии казачьи подразделения
  • 12.07 20:36
  • 3
Стрельбу "Арматы" по танку показали на видео
  • 12.07 20:33
  • 834
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.07 17:31
  • 15
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 12.07 15:27
  • 2
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
  • 12.07 14:47
  • 5
Талибы пообещали Москве не переходить границ
  • 12.07 10:02
  • 2
6 мест, где в 2021 году может вспыхнуть Третья мировая война (Daily Express, Великобритания)
  • 12.07 10:01
  • 3
Продолжающий испытания тяжелый беспилотник "Охотник" получит большой боевой радиус - "Ростех"
  • 12.07 09:45
  • 166
Есть ли будущее у танков?
  • 12.07 09:40
  • 1
Украина купит подержанный британский ледокол