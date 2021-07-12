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WarSpot

Американцы вкладываются в гиперзвук

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В 2022 году основным приоритетом Минобороны США станет гиперзвуковое оружие. По данным портала janes.com, на различные программы создания гиперзвуковых ракет планируется потратить $3,8 млрд.

Для ВМС США разрабатывается гиперзвуковая ракета CPS (Conventional Prompt Strike), которая будет использоваться на подводных лодках и эсминцах типа Zumwalt. Введение в строй ракет CPS запланировано на 2028 год. В следующем году на эту разработку планируется потратить $1,37 млрд.

B-52 с ракетами AGM-183A

Источник изображения: janes.com

Армия США продолжает разработку LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon). Эти ракеты с заявленной дальностью в 1400 миль (2250 км) планируется принять на вооружение в 2023 или 2024 году.

ВВС США работают над программой ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), в рамках которой испытывают ракету AGM-183A. Также Минобороны США ранее подписало с Lockheed Martin контракт на разработку крылатых ракет Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Zumwalt
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
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