Украина признала капитана эсминца Defender своим "защитником"

МОСКВА, 11 июля/ Радио Sputnik. Киев наградил капитана британского эсминца Defender, ранее нарушившего госграницу России, медалью "Защитник Украины", передает РИА Новости.

Торжественная церемония прошла в одесском Доме офицеров после окончания международных учений Sea Breeze.

Корабль 23 июня пересек госграницу РФ недалеко от Крыма и вошел в российские территориальные воды. Он ушел после того, как пограничный сторожевик открыл предупредительную стрельбу, а Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

Масштабные военные учения Sea Breeze продолжались в северо-западной части Черного моря с 28 июня до 10 июля. В них участвовали 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая США и других членов НАТО, а также Украину.

Ранее радио Sputnik сообщило, что власти Крыма не исключили новых провокаций стран Запада у берегов полуострова.