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Интерфакс-АВН

Прошедший близ Крыма британский эсминец "Дефендер" вернулся в Гибралтарский пролив

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Эскадренный миноносец D 36 Defender типа 45 ВМС Великобритании по прибытии в Батуми (Грузия) после перехода из Одессы и инцидента у побережья Крыма, 25.06.2021
Эскадренный миноносец D 36 Defender типа 45 ВМС Великобритании по прибытии в Батуми (Грузия) после перехода из Одессы и инцидента у побережья Крыма, 25.06.2021.
Источник изображения: Телеграм-канал "Оперативная линия"

Лондон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Британский эсминец "Дефендер", в конце июня спровоцировавший инцидент близ Крыма, в воскресенье достиг Гибралтарского пролива, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

На сайте портала указывается, что эсминец прибыл в Гибралтар в 7:27 по местному времени (6:27 мск).

Британский эсминец "Дефендер" зашёл в акваторию Чёрного моря 14 июня.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.

24 июня посла Великобритании в РФ Дебору Броннерт вызвали в МИД России в связи с произошедшим инцидентом в Черном море.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь заявлял, что "Дефендер" в законном порядке находился в международных водах около Крымского полуострова.

"Я думаю, он (корабль - ИФ) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ.

"Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.

В министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

В свою очередь госсекретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис отмечал, что в Лондоне не исключают: в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

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