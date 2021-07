Планы ВВС США относительно глобальной транспортной системы на основе ракеты-носителя Starship

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в USAF положили глаз на Starship Илона Маска

ВВС США хотят иметь возможность менее чем за час доставлять в любую точку планеты груз массой до 100 тонн.

Image © US Air Force

Похоже, генералы ВВС США внимательно следили за развитием проекта Starship и теперь претендуют на кусок такого жирного пирога. Поначалу они таились и в мае 2021-го спрятали намеки на это аж на 305-й странице из 462 в так называемой "Книге обоснований" (Justification Book) - отчете, в котором USAF рассказывают Белому дому, как они хотят использовать денежные ассигнования следующего финансового года. А при общем бюджете в 200 миллиардов долларов новая программа под названием Rocket Cargo - это всего лишь капля в море.

Но затем они приоткрыли завесу тайны над своими планами и конкретизировали некоторые детали. Министрство ВВС 4 июня 2021 года выпустило пресс-релиз, в котором назвало проект Rocket Cargo одной из четырех так называемых программ Vanguard, которые должны в корне преобразить ВВС в течение следующего десятилетия. Три других программы сейчас нас не интересуют, но просто для информации - широко обсуждаемый проект Skyborg беспилотных "верных ведомых", проект "Золотая Орда" (Golden Horde) создания роя барражирующих боеприпасов, а также разработка нового, сверхсовременного навигационного спутника.

Что же до проекта Rocket Cargo, то на его потенциал существенно влияет как новый статус программы, так и соответствующее увеличение бюджета. Если на 2021 финансовый год USAF первоначально выделили для исследований 9,7 млн. долларов, то в 2022-м они намерены инвестировать в новую захватившую их идею уже 47,9 миллионов - не самый крупный бюджет, но это показывает, что военные видят потенциал.

Согласно заявлению ВВС, вооруженным силам необходимо:

…to leverage the current multi-billion-dollar commercial investment to develop the largest rockets ever, and with full reusability to develop and test the capability to leverage a commercial rocket to deliver AF cargo anywhere on the Earth in less than one hour, with a 100-ton capacity.

[примерный перевод]

В настоящее время только компании Blue Origin и SpaceX разрабатывают действительно крупные ракеты на коммерческой основе. Но из них сейчас лишь Starship от SpaceX является единственным прототипом, который потенциально может удовлетворить требованиям ВВС США. Собственно, само слово "Starship" ни разу не упоминается в пресс-релизе USAF, но достаточно просто взглянуть на прикрепленное вверху изображение, чтобы исчезли любые сомнения в том, что они имеют в виду именно проект Илона Маска.

Ранее SpaceX широко рекламировала идею использования своего нового творения именно для связи "земля-земля". Якобы это так же удобно, как и обычные коммерческие самолеты, но с дополнительным преимуществом по скорости доставки свыше 20 Махов. Сходство с новой идеей ВВС США весьма очевидно.

В министерстве обороны США неоднократно подтверждали свои связи со SpaceX. За рамками вполне официальных запусков РН Falcon для вывода на орбиту военных спутников разведки и связи, существуют и другие направления сотрудничества. В частности, технический директор SpaceX Гвинн Шотвелл подтвердила, что компания ведет диалог с министерством обороны о возможном использовании Starlink и Starship.

Что касается последнего, то ещё в октябре 2020 года Транспортное командование ВС США (US Transportation Command) сообщило, что "…две компании, SpaceX и Exploration Architecture Corporation (XArc), выбраны для проведения исследования возможности ракетных путешествий "земля-земля" (point-to-point rocket travel)". Хотя программа эта проводилась отдельно от ВВС США, тем не менее ясно, что американские военные рассматривают SpaceX в качестве главного партнера в этой работе.

Ожидалось, что в течение года SpaceX проведет некие эксперименты для "доказательством принципа" транспортному командованию. Вполне возможно, что именно отсюда растут ноги у последовавшего за этим двукратного увеличения частоты испытательных полетов прототипов Starship.

Роль второй компании XArc пока никак не раскрывается, но новости о проекте Rocket Cargo появились сразу после того, как Илон Маск объявил в Twitter о начале строительства двух новых беспилотных платформ для предстоящих запусков Starship, начиная со следующего года. Две соответствующим образом переобрудованные морские буровые станут стартовыми площадками Phobos и Deimos, названными в честь двух спутников Марса (а тот в свою очередь назван в честь римского бога войны ;).

Заправка топливом корабля Starship перед запуском с морской стартовой платформы Deimos © SpaceX

Именно в связи с этим интересно, что компания XArc специализируется как раз на проектировании и строительстве, связанными с ракетными запусками, включая космодромы и планетарные базы. Совместно с XArc Илон Маск может не только строить морские стартовые платформы, но и решать задачи по развитию другой инфраструктуры, необходимой для ракетного транспорта "земля-земля".

В конце 2020 года XArc также выпустила концепт-арт, на котором изображены приземлившиеся в ярко освещенных джунглях космические корабли SpaceX с опознавательными знаками US Space Forse. Грузовой отсек машины на переднем плане открыт, а в воздухе висят крупные квадрокоптеры, перевозящие цистерны и камуфлированные грузовые контейнеры.

Image © Exploration Architecture Corporation

Глядя на это некоторые вполне могут испытать откровенное "дежа-вю", пытаясь вспомнить некогда уже виденное. И они окажутся правы. Рисунки, относящиеся к 60-м годам прошлого века, изображали очень похожие ракеты, но только вместо дронов на них были джипы и бойцы с реактивными ранцами.

Image © Scott Lawther / Douglas Aircraft

Что характерно, это было отнюдь не в произведениях писателей-фантастов, вернее не только в них. Нынешний проект Rocket Cargo на самом деле является прямым продолжением мечты американских военных семидесятилетней давности об использовании космических ракет в логистике. Впервые предложенный в 1950-х Вернером фон Брауном, крестным отцом американской космической программы, тогда проект казался вполне достижимым в течение жизни одного поколения.

К началу 1960-х концепция превратилась в осязаемую идею - инженер Филип Боно из компании Douglas Aircraft предложил проект ICARUS (InterContinental Aerospacecraft Range-Unlimited System - межконтинентальная аэрокосмическая система неограниченного радиуса действия), позже переименованный в Ithacus (желающих подробностей отправляю на сайт Topwar).

Дизайн прошел несколько итераций, менялись владельцы, названия и количество этапов. В самом смелом варианте он предполагал одноступенчатую ракету высотой 64 метра (209 футов) с грузоподъемностью 450 тонн, что почти в пять раз превышает возможную полезную нагрузку Starship от SpaceX. В теории можно было за 45 минут доставить отряд из 1200 "ракетных морпехов" (rocket marines) с реактивными ранцами, всем их вооружением, снаряжением и припасами в любую точку планеты, пролетев чуть выше границы атмосферы и приземлившись вертикально, если потребуется, в гуще битвы.

Десантные ракеты Ithacus 100-T на корабле-носителе © Scott Lawther / Douglas Aircraft

Проект ICARUS/Itackus активно развивался в течение нескольких лет, прежде чем его прикрыли. Многие из специалистов, описания которых можно найти в Интернете, склонны предполагать, что программа была полностью осуществима даже с доступным в 1960-х уровнем технологий. Причина ее закрытия якобы находилась в какой-то совершенно не связанной с этим плоскости.

На самом деле всё было довольно просто. Запуск такой транспортно-десантной ракеты для противника был бы практически неотличим от начала ядерного удара, что является фатальным недостатком в контексте реалий Холодной войны. Вполне возможным становился сценарий, при котором выполнение простого задания по пополнению запасов на удаленном ТВД приводило к началу ядерного Армагеддона. У боевого варианта использования ракеты Ithacus проблем еще больше. При высадке десанта "ракетных морпехов" первостепенное значение имели бы внезапность и обеспечивающая ее секретность. Соответственно немыслимым было уведомить потенциального противника о том, что такой запуск является не тотальной ядерной атакой, а "всего лишь" частью вторжения в какую-либо третью страну.

Именно в результате этого программу Itackus и отменили.

Излишне говорить, что проект стал бы абсурдно дорогим. В технико-экономическом обосновании 1964 года стоимость одного грузового места в пересчете на милю пути оценивает почти в 300 раз выше, чем у современных транспортных самолетов. Судя по тому факту, что исследование заодно предлагало невероятно скромные оценки в других отношениях - например, стоимость разработки ракеты оценивали всего в 5-6 млн долларов, то есть около 50 сегодняшних миллионов - фактические затраты наверняка были бы во много раз больше.

Это закономерно подводит нас к вопросу: почему сейчас рассматривается ровно та же идея? И почему ее реализация вообще считается возможным?

Простой ответ заключается в том, что компания SpaceX, похоже, уверенно движется к успешному завершению разработки межконтинентальной ракетно-транспортной системы, а военные просто адаптируют ее для соответствующего использования в своих целях.

Хотя это никак не повлияет на чудовищные предполагаемые эксплуатационные расходы, устраняются многие риски, связанные с внедрением новых технологий, и затраты на разработку будут незначительными по сравнению с программой 1960-х.

Но как насчет главного опасения по поводу ядерного Армагеддона?

На первый взгляд, угроза кажется по-прежнему актуальной, особенно на фоне растущей международной напряженности. Но американцам упорно кажется, что это больше не имеет решающего значения, потому что в настоящее время ситуация совсем иная.

Во-первых, было бы невозможно использовать Starship в качестве платформы вторжения, в основном из-за широкого распространения высоко эффективных средств ПВО. Даже негосударственные субъекты быстро разобрались бы с такой ракетой, если бы она попыталась приземлиться в зоне активных боевых действий. Таким образом, платформа будет предназначена исключительно для логистики, приземляясь только в неоспариваемых районах.

Кроме того, несмотря на напряженность, глобальная война против почти равного противника является лишь одним из многих возможных сценариев конфликта. Поэтому сейчас отнюдь не выглядит абсурдным уведомление Китая и России о ракетном запуске для пополнения запасов военного контингента где-нибудь, например, в Афганистане. Подходящий канал связи - все, что нужно, чтобы не спутать незапланированный пуск одиночной ракеты с ядерным ударом.

Конечно, есть много других трудностей, которые придется устранить, если американские военные захотят, чтобы такая система работала. Но именно поэтому текущая программа Rocket Cargo пока ограничена только исследованиями и оценками. А почти пятикратное увеличение их финансирования в период с 2021 по 2022 финансовый год отражает лишь то, что первоначальные результаты заказчик признал вполне удовлетворительными.

Сейчас программа Rocket Cargo осуществляется отдельно от первоначальных инвестиций Транспортного командования ВС США, но при этом уже совместно с Космическими силами. Это интересно с учетом того, что изначально US Space Force отклонили проект, как очередную безумную идею. Похоже, теперь он воспринимается ими гораздо более серьезно.

Если заявления SpaceX о потенциале Starship хотя бы частично верны, вполне вероятно, что мы увидим, как американские военные воспользуются возможностью позабавиться с новой игрушкой.

