ВМС Израиля планируют строительство малых корветов проекта Saar 72

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Новости о корветах "Решеф"

В последний раз о корветах "Решеф" ("Саар-72" для ВМС Израиля) я писал в ноябре 2019 г. Тогда компания сообщила, что подписала с МО договор на разработку и строительство нового поколения ракетных кораблей для замены "Саар-4.5", однако судя по всему речь шла всего лишь о предварительном проектировании. Это было подтверждено 07.07.21, когда при заказе 4 сторожевых катеров Shaldag V-IN было сказано, что это - первая закупка МО у "Израильские судоверфи" после 15-летнего перерыва (т.е. с 2006 г., когда была заказана партия Shaldag III).

Прошло всего 2 дня и 09.07.21 новости по теме появились на сайте "Калькалист". Там сказано, что после более чем года предварительного проектирования, вскоре МО закажет у компании полномасштабное проектирование. Стоимость контракта - несколько десятков млн шекелей.

Пока ещё речь не идёт о заказе на строительство "Решеф", но постепенно всё к этому идёт. Темп закупок пока не ясен, он зависит от бюджета МО на ближайшие годы. "Решеф" придут на замену 8 ракетных катеров класса "Нирит" ("Саар-4.5"), состоящих на вооружении с начала 80-х гг. (первые 2 вступили в строй в 1981-1982 гг., но в 90-е были модернизированы до уровня "Нурит", поступившего на вооружение в 1992 г.; ещё 3 катера были сданы в 1997-1998 гг., а последние два - в 2002-2003 гг.).

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Tags: Израиль, катера, корветы, судостроение, флот