Французы начали испытывать легкий беспилотник с дальностью полета свыше 100 километров

Французская компания Thales приступила к летным испытаниям прототипа беспилотника UAS 100 с дальностью полета более ста километров. Он предназначен для наблюдения, поисково-спасательных и военных операций. Компания утверждает, что UAS 100 создан в соответствии с европейскими стандартами для будущих полетов легких беспилотников над жилыми районами.

В прошлом году Европейское агентство авиационной безопасности предложило условия для сертификации беспилотных летательных аппаратов в ситуациях, связанных с высокой и средней степенью риска. К ним, в частности, относятся полеты над жилыми районами. Эти рекомендации касаются всех беспилотников с максимальной взлетной массой до 600 килограмм, не предназначенных для перевозки людей.

Согласно классификации международной ассоциации UVS International, беспилотники массой от 50 до 250 килограмм обычно обладают дальностью от 30 до 70 километров. Но некоторые компании разрабатывают аппараты, дальность которых выходит за рамки этого класса. Например, словенская Pipistrel работает над проектом Nuuva V20, который при массе 100 килограмм сможет пролетать до 300 километров.

Французская компания Thales сообщила о первом полете прототипа беспилотника UAS 100 с дальностью полета более ста километров 7 июля. Она утверждает, что аппарат уже соответствует европейским стандартам для будущих полетов легких беспилотников над жилыми районами. Аппарат подходит для наблюдения, поисково-спасательных и военных операций.

Прототип вполовину меньше, чем будет финальная версия UAS 100, первый полет которой запланирован на вторую половину 2022 года. Она сможет летать еще дальше — на расстояние около 200 километров и нести до 10 килограмм. В полном масштабе размах крыла UAS 100 будет 5,4 метра. Масса беспилотника не сообщается, но указывается, что он относится к категории легких. Приводить его в движение будут два электромотора и двигатель внутреннего сгорания. По словам компании, такая комбинация позволит увеличить время полета и повысить устойчивость к сбоям.

Европейское агентство авиационной безопасности занимается сертификацией и пассажирских беспилотников, таких как Lilium и Volocopter. Ранее мы писали, что их сертификация должна завершиться к 2025 году.

Василиса Чернявцева