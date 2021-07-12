С каждым годом интерес заказчиков к отечественному оборудованию растет. При этом и доля российских производителей планомерно увеличивается. Так, «Аквариус» занимает 12,5 % отечественного рынка серверов и постепенно наращивает свое присутствие, расширяя модельный ряд и предлагая новые современные и надежные решения под задачи заказчиков. Именно поэтому выпуск 250 000-го сервера Аквариус – знаковое событие для всей ИТ-отрасли России.

30 июня 250 000-й сервер собран на производственном комплексе компании «Аквариус» в городе Шуя. Это двухъюнитовый сервер Аквариус T50 D224CF, который подходит для решения разнообразных задач – виртуализации, создания VDI, гиперконвергентных и облачных сред, работы СУБД, OLTP, OLAP, сервисов хранения и обработки информации.

Он оснащен системой удаленного управления и сертифицирован на совместимость с большим количеством современных операционных систем и гипервизоров. Сервер получил заключение Минпромторга России, подтверждающее производство промышленной продукции на территории Российской Федерации, и внесен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Выпуском серверов «Аквариус» занимается с 2000 года. Ежегодно количество производимых устройств растет. Последние несколько лет планка держится на отметке в 17 – 20 тыс. устройств в год. С 2019 года «Аквариус» занимается полным циклом разработки и производства серверов в нашей стране. К началу этого года компания произвела и поставила на рынок 20 тыс. серверов на системных платах собственной разработки.

По сравнению с серверами, которые мы начали выпускать в 2000 году, произошел огромный скачок — как и в качестве оборудования, так и в технологиях производства. Сейчас мы выпускаем не только серверы, но и серверные платы, корпусные элементы и микропрограммное обеспечение для них. В нашем штате работают высококвалифицированные инженеры-схемотехники, системные архитекторы и другие технические специалисты. «Аквариус» предлагает широкий спектр уникальных продуктов и инновационных решений, разработанных под задачи заказчика. Технические специалисты Центра разработок ведут научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и разрабатывают как отдельные компоненты, так и комплексные системы под специфические требования проекта. В нашем продуктовом портфеле есть серверы, работающие на процессорах и зарубежного производства, и российского, например «Эльбрус» и «Байкал, — отмечает вице-президент, руководитель технической дирекции «Аквариус» Сергей Белкин.

Помимо серверов «Аквариус» выпускает клиентские устройства, СХД, информационные терминалы и телекоммуникационное оборудование. В 2020 году компания увеличила производственные мощности с 400 тыс. до 800 тыс. устройств в год за счет введения в эксплуатацию новых цехов с современным ленточным конвейером и высокоскоростными линиями поверхностного и штыревого монтажа. В 2021 году «Аквариус» продолжает модернизировать производство. А развитие и выпуск новых линеек серверных продуктов – ключевая задача на ближайшие несколько лет.

В этом году в разработке находятся более 20 моделей серверов. Все выпускаемые и проектируемые устройства предназначены для решения различных задач на крупных предприятиях и корпорациях, в центрах обработки данных и для нужд небольших офисов.

По итогам 2020 года доля «Аквариус» на российском рынке серверов, по оценке компании, составила 12,5%. Из произведенных в прошлом году 17 тыс. серверов 94% - собственной разработки.

Несмотря на постоянно растущее количество российских производителей серверов, до сих пор в целом на ИТ-рынке России преобладают иностранные производители. Так, по результатам исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker, в 1 квартале 2021 года тройку ведущих поставщиков серверов стандартной х86-архитектуры возглавили крупные международные вендоры. За тот же период на российский рынок было поставлено 29 284 сервера всех типов на общую сумму 216,96 млн долларов США. Именно поэтому выпуск двухсот пятидесяти тысячного сервера российской разработки и производства – это важное событие для отечественного ИТ-рынка.

«Аквариус» — один из ведущих российских разработчиков, производителей и поставщиков компьютерной техники и ИТ-решений. Благодаря большому накопленному опыту и работе компании на российском рынке более 32 лет продукции «Аквариус» доверяют заказчики. Важно отметить, что 250 000-й сервер — это не просто количество созданного «железа», которое лишь демонстрирует производственные мощности компании. Это продукт, появление которого обусловлено знанием потребностей заказчиков и уверенным завоеванием национального рынка, — отмечает генеральный директор АНО «ВТ» (Автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника») Светлана Легостаева.

Компания «Аквариус» разрабатывает и производит серверы, не только отвечающие задачам и потребностям клиентов здесь и сейчас, но и серверные решения, которые будут востребованы в будущем. Это происходит при активном взаимодействии с ведущими поставщиками электронных компонентов. В технике компании используются отечественные процессоры «Байкал» и «Эльбрус».

Кроме того, спрос на серверное оборудование в России за последние несколько лет постоянно растет. Это обусловлено, во-первых, внедрением государственной политики импортозамещения и обеспечения критически важных объектов мощными надежными отказоустойчивыми серверами отечественного производства. Во-вторых, крупные компании расширяют датацентры, за счет чего в крупных ЦОД наблюдается прирост вычислительных мощностей, который объясняется массовым запросом на разработку специализированных решений для бизнеса. А расходы государственных организаций и инвестиции крупных компаний, особенно в финансовом и телекоммуникационном секторах, наиболее активно стимулируют рост этого сегмента рынка.

Предлагаем вашему вниманию видеоролик, посвященный выпуску 250 000-го сервера «Аквариус», который доступен по ссылке https://clck.ru/VySsr и на Youtube-канале https://youtu.be/kjIa2MkSvg0

О компании «Аквариус»

Компания «Аквариус» – ведущий российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений для государственных и корпоративных заказчиков, системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба. Продукция компании собственной разработки имеет заключения Минпромторга России, подтверждающие производство промышленной продукции на территории Российской Федерации.

«Аквариус» обладает широким набором компетенций в сфере разработки, тестирования и производства вычислительной техники и комплексов, включая разработку системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения.